JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong masih menjalani perawatan di rumah sakit menjelang pertandingan melawan Sumsel United pada Grup A I.League Cup 2026/2027.

"Coach Shin minta maaf karena enggak bisa hadir di tempat ini karena beliau sakit dan sekarang masih dirawat di rumah sakit," kata asisten pelatih Persija Francis Wewengkang seperti dilansir dari Antara, Senin (23/11).

Francis tidak menjelaskan penyakit yang diderita pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Namun, tim pelatih berharap Shin segera pulih agar dapat mendampingi Persija menghadapi Sumsel United di Stadion Sultan Agung, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (24/11).

"Mudah-mudahan coach Shin bisa sembuh dan bisa bergabung besok," kata Francis.

Sebelumnya, Shin sempat menjalani perawatan di rumah sakit pada awal November 2026 akibat influenza tipe A setelah mengalami batuk dan pilek parah selama sekitar satu pekan.

Kini, Shin kembali menjalani perawatan menjelang pertandingan penting Persija dalam persaingan memperebutkan tiket ke babak gugur I.League Cup.

Macan Kemayoran sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan PSMS Medan pada pertandingan pertama Grup A.

Persija membutuhkan kemenangan atas Sumsel United untuk menjaga peluang memuncaki klasemen Grup A, mengingat hanya juara grup yang berhak melaju ke babak 12 besar.

Selain menghadapi persaingan di I.League Cup, Persija juga harus mengatasi jadwal pertandingan yang padat.

Tim ibu kota baru menjalani pertandingan pekan ke-11 BRI Super League 2026/2027 dengan bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie, Parepare, Sabtu (21/11).

Francis mengakui perjalanan panjang ke Parepare cukup melelahkan bagi para pemain.

Namun, dia memastikan Persija siap menghadapi Sumsel United meskipun harus kembali melakukan perjalanan ke Yogyakarta.