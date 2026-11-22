JawaPos.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan dihubungi oleh FIFA terkait kerusuhan suporter dalam laga Super League 2026/2027 di Sleman.

Erick mengatakan bahwa FIFA meminta PSSI agar segera menindaklanjutinya dengan melakukan langkah-langkah investigasi terkait kerusuhan tersebut.

"FIFA sudah nelpon masalahnya. Dan baru saja ada pertemuan di kantor FIFA mengenai pendidikan safety and security. Jadi banyak dari stakeholder; kepolisian, pemerintah daerah, klub-klub mengadakan diskusi dan pendalaman atas kejadian," kata Erick kepada pewarta di Bogor, Minggu.

"Jadi FIFA sudah mengontak untuk segera diambil langkah-langkah, dan saya sudah sampaikan hal ini kepada Liga dan Komisi Disiplin untuk benar-benar diseriuskan ini. Karena kan FIFA sudah memberikan kita jeda tiga tahun tanpa penonton tandang," imbuh Erick.

Laga PSS saat melawan Arema FC dalam pekan ke-10 BRI Super League 2026/27 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat, diwarnai insiden kerusuhan suporter yang turun ke lapangan dengan indikasi perusakan fasilitas, hingga dugaan tindakan kekerasan penonton di lapangan.

Erick menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mendorong investigasi yang mendalam dan akan memberikan hukuman berat untuk menciptakan efek jera kepada PSS Sleman selaku tuan rumah.