Soal Naturalisasi Noah Adnan, PSSI: Masih Tunggu Tinjauan Pelatih
Menpora sekaligus Ketum Erick Thohir memberikan keterangan mengenai batalnya pertandingan Timnas Indonesia kontra Yodania pada FIFA Matchday November 2026 di acara penutupan Media Cup 2026. (FOTO: Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan proses naturalisasi bek Noah Adnan masih menunggu tinjauan pelatih tim nasional Indonesia John Herdman.
Erick menegaskan bahwa saat ini tim Garuda memang memerlukan kedalaman skuad yang cukup banyak demi bisa menatap Kualifikasi Piala Dunia 2030.
"Ya mudah-mudahan ini dengan pelatih mencoba melihat pemain-pemain baru, baik yang di dalam negeri ataupun pemain-pemain kita yang di luar negeri, saya lagi menunggu hasil daripada tinjauan pelatih," kata Erick kepada pewarta di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu.
"Saya minta pelatih juga untuk melakukan agresivitas, melihat lagi potensi-potensi pemain di dalam negeri dan di luar negeri, mumpung persiapan FIFA Matchday bulan Maret masih cukup lama," imbuhnya.
Erick mengatakan bahwa program pemusatan latihan yang dilakukan oleh tim Merah Putih pada jeda internasional November memang ditujukan untuk memantau sejumlah pemain yang dinilai bisa menjadi bagian dalam skuad.
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Mengenai proses seleksi kedalaman tersebut, Erick menyerahkan segalanya kepada pelatih John Herdman untuk memetakan para pemain yang memang sesuai dengan kebutuhan dari skema permainannya.
Nama Noah Adnan masuk dalam pemusatan latihan yang berlangsung di Bali pada November. Pemain keturunan Indonesia-Amerika Serikat tersebut menjalani debut pemanggilan di skuad.
Noah saat ini masih belum resmi memiliki kewarganegaraan Indonesia. Proses naturalisasinya juga belum diajukan ke Presiden Republik Indonesia untuk kemudian dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
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