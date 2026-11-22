JawaPos.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan proses naturalisasi bek Noah Adnan masih menunggu tinjauan pelatih tim nasional Indonesia John Herdman.

Erick menegaskan bahwa saat ini tim Garuda memang memerlukan kedalaman skuad yang cukup banyak demi bisa menatap Kualifikasi Piala Dunia 2030.

"Ya mudah-mudahan ini dengan pelatih mencoba melihat pemain-pemain baru, baik yang di dalam negeri ataupun pemain-pemain kita yang di luar negeri, saya lagi menunggu hasil daripada tinjauan pelatih," kata Erick kepada pewarta di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu.

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"Saya minta pelatih juga untuk melakukan agresivitas, melihat lagi potensi-potensi pemain di dalam negeri dan di luar negeri, mumpung persiapan FIFA Matchday bulan Maret masih cukup lama," imbuhnya.

Erick mengatakan bahwa program pemusatan latihan yang dilakukan oleh tim Merah Putih pada jeda internasional November memang ditujukan untuk memantau sejumlah pemain yang dinilai bisa menjadi bagian dalam skuad.

Mengenai proses seleksi kedalaman tersebut, Erick menyerahkan segalanya kepada pelatih John Herdman untuk memetakan para pemain yang memang sesuai dengan kebutuhan dari skema permainannya.

Nama Noah Adnan masuk dalam pemusatan latihan yang berlangsung di Bali pada November. Pemain keturunan Indonesia-Amerika Serikat tersebut menjalani debut pemanggilan di skuad.