JawaPos.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan tengah menyiapkan nama calon pelatih untuk tim nasional U23 Indonesia.

Erick mengatakan telah berkomunikasi dengan Badan Tim Nasional (BTN) Indonesia untuk mencari sosok yang tepat melatih tim Garuda Muda.

Sejak Januari 2026, John Herdman yang berstatus sebagai pelatih timnas senior juga menjabat sebagai pelatih timnas U23. Namun memasuki kalender tahun 2027, dengan agenda timnas senior dan timnas U23 yang padat maka PSSI sedang mendiskusikan kemungkinan bahwa tugas dari pelatih timnas U23 akan ditugaskan ke pelatih lainnya.

"Saya rasa dengan fokus Kualifikasi Piala Dunia bulan September (tahun depan), kami sudah berdiskusi dengan Badan Tim Nasional, kami akan menyiapkan pelatih pendamping di U23," kata Erick kepada pewarta di Bogor, Minggu.

"Karena tidak mungkin... (jeda) tahun depan itu: U17 kita masuk Piala Asia, U20 masuk Piala Asia, senior masuk Piala Asia, U23-nya persiapan SEA Games. Jadi, Badan Tim Nasional sudah diskusi, kayaknya harus ada alternatif pelatih (timnas U23)," imbuh Erick.

Ditanya mengenai calon kandidatnya, Erick menegaskan bahwa nama-nama calon pelatih tersebut masih digodok oleh PSSI dan BTN.

"Belum tahu, nanti kami lihat ya. Tapi perkembangan U17 luar biasa di bawah pelatih David (Nascimento), pelatih Nova (Arianto) juga U20 bagus, pelatih John juga bagus. Nanti kita lihat seperti apa dinamika kepelatihan yang tersedia nanti, gitu," imbuh Erick.

Timnas senior Indonesia pada kalender tahun 2027 akan menjalani agenda padat dengan tampil dalam Piala Asia 2027 dan melakoni Kualifikasi Piala Dunia 2030.