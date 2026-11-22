JawaPos.com - Persib Bandung meraih kemenangan dramatis atas Bali United pada pertandingan pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Kemenangan tersebut membawa Pangeran Biru naik ke posisi keempat.

Persib baru saja meraih kemenangan 2-1 atas Bali United. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (22/11) malam WIB.

Persib sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Marko Dugandzic pada menit ke-66.

Namun, Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan lewat dua gol cepat yang dicetak Mariano Peralta (79’) dan Luka Menalo (81’).

Tambahan tiga poin ini membawa Persib naik ke peringkat keempat klasemen sementara dengan mengoleksi 19 poin.

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Pangeran Biru berada tepat di bawah Bali United yang juga mengemas 19 poin.

Meski kalah, posisi Bali United tidak tergeser dari tiga besar. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu berhak berada di atas Persib karena unggul selisih gol.

Sementara itu, Persija Jakarta masih kokoh di puncak klasemen sementara Super League 2026/2027 hingga berakhirnya pekan ke-10.

Skuad berjuluk Macan Kemayoran itu berhasil mempertahankan posisi teratas meski gagal meraih poin penuh saat menghadapi PSM Makassar.

Persija harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1 melawan PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie, Sabtu (21/11) kemarin.

Tambahan satu poin ini sudah cukup membuat posisi Macan Kemayoran tidak turun.

Macan Kemayoran kini memimpin dengan mengoleksi 22 poin dari 10 pertandingan. Raihan tersebut berasal dari tujuh kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Kemudian, posisi kedua masih ditempati Dewa United Banten FC dengan koleksi 20 poin.

Skuad berjuluk Banten Warriors itu mengemas enam kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dari 10 pertandingan.

Dewa United sebenarnya punya peluang untuk menggusur Persija. Namun sayangnya mereka kalah dari Persita Tangerang dengan skor tipis 0-1 pada pekan ke-10.

Adapun, Madura United melengkapi lima besar klasemen sementara dengan koleksi 19 poin. Laskar Sape Kerrab tercatat mengemas tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Di sisi lain, tiga klub dari Jawa Tengah kompak bercokol di zona merah. Ketiga klub tersebut adalah Persijap Jepara, PSS Sleman, dan PSIM Jogja.

Klasemen Sementara Super League 2026/2027: Persija Jakarta: 22 poin

Dewa United Banten FC: 20 poin

Bali United FC: 19 poin

Persib Bandung: 19 poin

Madura United FC: 19 poin

Persita Tangerang: 18 poin

Bhayangkara Lampung FC: 15 poin

Java United FC: 14 poin

Persebaya Surabaya: 14 poin

Garudayaksa FC: 14 poin

Arema FC: 12 poin

Borneo FC Samarinda: 11 poin

PSM Makassar: 11 poin

Persik Kediri: 11 poin

Isenmulang Kalteng FC: 7 poin

PSIM Yogyakarta: 6 poin

PSS Sleman: 5 poin