JawaPos.com - Kemenangan PSIS Semarang atas Semen Padang FC pada laga pembuka putaran kedua Pegadaian Championship 2026/2027 mendapat respons dari Chief Operating Officer (COO) PSIS Fariz Julinar Maurisal.

Melalui akun Instagram pribadi @farizjulinarmaurisal, Fariz mengunggah pesan yang menggambarkan perjalanan PSIS hingga akhirnya kembali meraih kemenangan.

Dia juga mengingatkan tim agar tidak terlena dengan hasil positif tersebut dan segera mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya.

"Dari mendungnya langit sampai turunnya hujan kita belajar bagaimana kita kuat bersama dan akhirnya pelangi itu datang. Lupakan dan fokus laga berikutnya. Yoh iso yoh PSIS," tulis Fariz dalam unggahannya.

Pesan tersebut muncul setelah PSIS berhasil mengamankan tiga poin saat menjamu Semen Padang FC pada pekan ke-10 Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (21/11).

Laskar Mahesa Jenar menang dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh penyerang asal Inggris, Deri Corfe, pada masa injury time babak kedua.

Gol yang tercipta di penghujung pertandingan itu memastikan PSIS mengawali putaran kedua dengan hasil maksimal.

Kemenangan ini sekaligus menjadi tambahan motivasi bagi tim setelah melewati perjalanan yang tidak selalu mudah pada putaran pertama.

Unggahan Fariz menarik perhatian karena pesannya tidak hanya menggambarkan kegembiraan atas kemenangan, tetapi juga mengingatkan pentingnya menjaga fokus.

Baginya, hasil positif atas Semen Padang harus segera menjadi bagian dari perjalanan tim, bukan alasan untuk berpuas diri.

Saat ini, PSIS Semarang menempati peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 17 poin dari 10 pertandingan.

Tim kebanggaan masyarakat Kota Semarang tersebut mencatatkan lima kemenangan, tiga hasil imbang, dan dua kekalahan.

Dari seluruh pertandingan itu, PSIS berhasil mencetak 14 gol dan kebobolan delapan kali.

PSIS berada di bawah tiga tim yang menempati posisi teratas klasemen, yakni PSPS di peringkat pertama, PSMS di urutan kedua, dan Persikad Depok di posisi ketiga.

Tambahan tiga poin dari pertandingan melawan Semen Padang membuat PSIS tetap berada dalam persaingan untuk merebutkan tiket promosi ke BRI Super League.

Namun, perjalanan kompetisi masih panjang dan konsistensi menjadi hal penting untuk terus memperbaiki posisi.

Pesan Fariz pun menjadi pengingat bahwa kemenangan di Jatidiri harus segera dilupakan.