JawaPos.com — Marc Marquez resmi mengunci gelar juara dunia MotoGP 2026 setelah finis di posisi kesembilan pada MotoGP Portugal 2026 yang berlangsung di Sirkuit Portimao, Minggu (22/11/2026) malam WIB.

Meski gagal naik podium, pembalap berjuluk MM93 tersebut memastikan gelar juara dunia dengan koleksi 431 poin yang tidak mungkin lagi dikejar Jorge Martin dalam satu seri tersisa.

Balapan MotoGP Portugal 2026 menghadirkan persaingan sengit sejak putaran pertama hingga garis finis, terutama dalam perebutan posisi terdepan dan penentuan gelar juara dunia.

Marco Bezzecchi akhirnya keluar sebagai pemenang, sementara Jorge Martin harus puas menempati posisi kedua meski terus berusaha menjaga peluang dalam persaingan klasemen.

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Hasil tersebut menjadi momen penting bagi Marc Marquez yang sebenarnya menjalani balapan tidak mudah setelah sempat memimpin pada awal perlombaan.

Pembalap asal Spanyol itu kehilangan sejumlah posisi akibat tekanan para pesaing, tetapi tetap mampu menyelesaikan balapan dengan hasil yang cukup untuk memastikan gelar.

Marc Marquez memastikan gelar juara dunia MotoGP 2026 berkat keunggulan poin yang tidak mungkin lagi dikejar Jorge Martin setelah balapan di Portugal berakhir.

Koleksi 431 poin menjadi modal penentu bagi MM93 untuk merayakan keberhasilan tersebut tanpa harus menunggu hasil seri terakhir musim ini.

Situasi tersebut terasa menarik karena Marquez tidak berhasil mempertahankan posisi kedua yang diperolehnya dalam sesi kualifikasi.

Bahkan, pembalap asal Spanyol itu sempat memimpin perlombaan sebelum kehilangan momentum dan terlempar dari persaingan podium.

Marquez langsung menunjukkan ambisi besar ketika lampu start padam dengan melakukan akselerasi agresif untuk mengambil posisi terdepan.

Keberhasilan tersebut sempat membuka peluang baginya untuk menutup persaingan gelar melalui kemenangan di Sirkuit Portimao.

Namun, jalannya perlombaan tidak sepenuhnya berpihak kepada MM93 karena sejumlah pembalap mampu memberikan tekanan sejak putaran awal.

Marquez akhirnya kehilangan posisi terdepan dan harus berjuang mempertahankan peluang meraih gelar melalui perhitungan poin klasemen.

Pada putaran ketiga, Marquez sudah melorot hingga urutan ketujuh setelah gagal membendung serangan para pesaingnya.

Kondisi tersebut membuat peluangnya untuk memperebutkan kemenangan semakin sulit, terutama ketika kelompok terdepan mulai membangun persaingan tersendiri.

Marco Bezzecchi tampil sebagai pemenang MotoGP Portugal 2026 setelah berhasil bangkit dari awal balapan yang kurang menguntungkan.

Pembalap pemegang pole position itu sempat tercecer ke urutan kelima sebelum perlahan memperbaiki posisinya dan kembali memimpin perlombaan.

Bezzecchi sebenarnya memiliki keuntungan besar karena memulai balapan dari posisi terdepan di Sirkuit Portimao.

Namun, start agresif Marc Marquez membuatnya kehilangan posisi ideal ketika rombongan pembalap memasuki fase awal perlombaan.

Persaingan semakin menarik ketika Raul Fernandez berhasil mengambil alih posisi pertama dan Jorge Martin menyusul di urutan kedua.

Pada saat bersamaan, Bezzecchi mulai menunjukkan peningkatan performa untuk kembali mendekati para pembalap yang berada di depannya.

Upaya tersebut membuahkan hasil ketika Bezzecchi berhasil naik ke posisi kedua dan membuat Jorge Martin turun ke urutan ketiga.

Perubahan susunan pembalap terdepan itu memperlihatkan ketatnya persaingan dalam balapan yang juga menentukan nasib perebutan gelar dunia.

Bezzecchi kemudian melanjutkan kebangkitannya dengan merebut kembali posisi pertama dan mempertahankan keunggulan hingga garis finis.

Kemenangan tersebut menjadi hasil manis setelah dirinya sempat kehilangan momentum pada awal balapan meski berangkat dari pole position.

Jorge Martin gagal mempertahankan peluang juara dunia MotoGP 2026 meski berhasil menyelesaikan balapan Portugal di posisi kedua.

Hasil tersebut belum cukup untuk memangkas ketertinggalan poin dari Marc Marquez yang tetap berada dalam posisi aman di klasemen.

Martin sempat memberikan tekanan besar dalam persaingan perebutan posisi terdepan ketika berada tepat di belakang Raul Fernandez.

Penampilannya membuat situasi perebutan gelar semakin menarik karena Marquez justru terus kehilangan posisi di kelompok tengah.

Namun, keberhasilan Bezzecchi merebut posisi pertama membuat Martin harus kembali berjuang untuk mempertahankan hasil terbaiknya.

Pembalap asal Spanyol itu akhirnya berhasil mengamankan urutan kedua setelah sebelumnya sempat turun ke posisi ketiga.

Sementara itu, Marc Marquez berada di posisi kedelapan ketika Bezzecchi mulai menguasai jalannya perlombaan.

Perbedaan posisi tersebut tidak mengubah situasi klasemen secara menentukan karena keunggulan poin MM93 masih cukup besar.

Memasuki fase akhir, Marquez kembali kehilangan satu posisi dan turun ke urutan kesembilan tanpa mampu memperbaiki hasilnya.

Martin juga tidak berhasil mengejar Bezzecchi sehingga susunan posisi penting dalam perebutan gelar bertahan hingga garis finis.

MotoGP Portugal 2026 juga diwarnai kecelakaan yang melibatkan Johann Zarco dan Alex Marquez ketika perlombaan belum memasuki dua putaran.

Insiden tersebut membuat Zarco harus mengakhiri balapan lebih cepat, sedangkan Alex Marquez masih mampu kembali melanjutkan perlombaan.

Kejadian itu menambah ketegangan pada awal balapan yang sebelumnya sudah menghadirkan perubahan posisi secara cepat.

Para pembalap harus menghadapi persaingan ketat ketika Marc Marquez, Raul Fernandez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi bergantian menjadi pusat perhatian.

Di tengah berbagai perubahan tersebut, Marquez memilih menyelesaikan perlombaan meski peluang untuk kembali bersaing memperebutkan podium semakin kecil.

Posisi kesembilan akhirnya menjadi hasil yang sangat berarti karena cukup untuk mengakhiri persaingan gelar dunia lebih cepat.

Keberhasilan Marquez juga membuat seri terakhir MotoGP 2026 tidak lagi menentukan siapa yang berhak menyandang status juara dunia.

Jorge Martin tetap menjadi pesaing terdekat dalam perebutan gelar, tetapi hasil Portugal memastikan dirinya tidak mampu menyamai koleksi poin MM93.

Dengan demikian, MotoGP Portugal 2026 menghadirkan dua cerita besar melalui kemenangan Marco Bezzecchi dan keberhasilan Marc Marquez memastikan gelar juara dunia.