JawaPos.com – Kabar kurang menyenangkan datang dari konten kreator sekaligus pundit sepak bola nasional, Hanif Thamrin.

Ia mengaku menjadi korban aksi perusakan kendaraan oleh sekelompok orang yang diduga merupakan geng motor saat berkendara bersama istri dan anaknya di kawasan Bandung, Jawa Barat.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (21/11/2026) malam sekitar pukul 23.00 WIB. Pengalaman buruk itu kemudian dibagikan Hanif melalui media sosial pada Minggu (22/11/2026).

Dalam unggahannya, Hanif mengungkapkan kekecewaannya terhadap aksi sekelompok orang yang disebut membawa senjata tajam dan merusak mobilnya tanpa alasan yang jelas.

"Masih keren ya di Bandung, jadi gangster bawa sajam, terus pecahin mobil orang tanpa salah apa apa? Istri sama anak gw sampe nangis karna syok," tulis Hanif.

Berdasarkan informasi yang dibagikan, mobil Hanif mengalami kerusakan pada bagian kaca dan spion setelah diduga menjadi sasaran kelompok bermotor tersebut.

Kejadian tersebut tentu menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan bagi Hanif dan keluarganya. Terlebih, insiden berlangsung ketika mereka sedang melakukan perjalanan bersama keluarganya.

Hanif sendiri bukan sosok asing di dunia sepak bola Indonesia. Namanya pernah dikenal luas ketika menjabat sebagai Direktur Hubungan Internasional dan Media PSSI pada 2017.

Sebelum berkarier di federasi sepak bola Indonesia, Hanif juga pernah bekerja di Manchester City sebagai International Content Producer. Pengalaman tersebut membuatnya memiliki perjalanan karier yang cukup panjang di bidang media dan industri sepak bola internasional.

Selain aktif sebagai pengamat dan kreator konten sepak bola, Hanif juga merupakan CEO sekaligus Founder Let's Go Inc, sebuah agensi digital marketing yang bergerak di bidang kreatif dan commerce.

Di dunia digital, Hanif cukup aktif membagikan berbagai konten sepak bola melalui kanal YouTube miliknya, Hanif Thamrin. Kontennya mencakup analisis pertandingan, Football Morning Show (FMS), Late Night Show (LNS), berbagai segmen Corner, hingga siaran langsung pertandingan Copa del Rey Spanyol.

Melalui konten-kontennya, Hanif menjadi salah satu kreator yang ikut meramaikan pembahasan sepak bola melalui pendekatan yang lebih santai dan dekat dengan penonton.

Hingga informasi ini ditulis, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai identitas kelompok yang diduga terlibat maupun perkembangan penanganan kasus tersebut.