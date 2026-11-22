JawaPos.com - Persib Bandung comeback dramatis lawan Bali United dengan skor akhir 2-1 pada pertandingan pekan ke-10 Super League 2026/2027. Duel tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11/2026) malam WIB.

Persib sejatinya sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Marko Dugandzic pada menit ke-66. Namun, mereka berhasil membalikkan keadaan lewat dua gol cepat yang dicetak Mariano Peralta (79’) dan Luka Menalo (81’).

Duel Sengit Tanpa Gol di Babak Pertama

Persib dan Bali United langsung tancap gas sejak menit awal dengan saling berbalas serangan. Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- memberikan ancaman cepat pada menit kedua melalui tendangan Sandy Walsh, tetapi masih bisa ditangkap Mike Hauptmeijer.

Serdadu Tridatu -julukan Bali United- mendominasi permainan. Mereka terus menggempur pertahanan tuan rumah lewat umpan-umpan silang yang belum berbuah manis karena solidnya pertahanan Persib.

Meski terus ditekan, Persib mampu menciptakan peluang emas pada menit ke-16 lewat Balsa Sekulic, namun tendangannya masih melenceng. Perlahan, Pangeran Biru mulai menemukan celah untuk mengeksploitasi lini pertahanan Bali United.

Pertandingan berjalan sengit hingga belum ada gol yang tercopta dalam paruh pertama babak pertama. Sementara Bali United masih memegang kemudi permainan, namun sangat kesulitan menembus pertahanan berlapis Persib.

Di sisi lain, Persib nyaris merobek jaring gawang Serdadu Tridatu pada menit ke-42 setelah tendangan Uilliam Barros membentur tiang gawang.

Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berkahirnya babak pertama, skor kacamata alias 0-0 tidak berubah. Kedua tim sama kuat di babak pertama.

Bali United Buka Keran Gol Lewat Marko Dugandzic

Bali United langsung mengancam gawang tuan rumah pada menit ke-50 melalui tendangan yang dilepaskan Marko Dugandzic. Namun tendangan tersebut berhasil ditepis sangat baik oleh kiper Persib, Teja Paku Alam.

Pelatih Persib, Igor Tolic, menarik keluar tiga pemain langsung yakni Balsa Sekulic, Sandy Walsh, dan Gakuto Notsuda pada menit ke-60. Pangeran Biru memperkuat lini serang dengan memainkan Mariano Peralta, Adam Alis, dan Luka Menalo.

Menalo langsung mendapatkan peluang emas pada menit ke-62, namun sontekannya masih melambung di atas mistar gawang Bali United. Selang tiga menit, Serdadu Tridatu berhasil menjebol gawang Persib lewat sontekan Marko Dugandzic.

Gol tersebut berawal dari tendangan bebas mendatar Teppei Yachida. Teja Paku Alam gagal menangkap bola dengan sempurna, sehingga Dugandzic yang berdiri di mulut gawang langsung menyambarnya.

Persib Cetak 2 Gol Cepat ke Gawang Bali United

Persib mencoba merespons gol tersebut. Tim asuhan Igor Tolic nyaris mencetak gol penyeimbang pada menit ke-72 lewat tendangan keras Thom Haye, namun berhasil ditepis Mike Hauptmeijer.

Gol yang dinanti-nanti Persib akhirnya tercipta pada menit ke-78 lewat kombinasi Mariano Peralta dan Luka Menalo. Berawal dari operan matang Menalo, Peralta melepaskan tendangan keras yang tak mampu dibendung kiper Mike Hauptmeijer.

Hanya berselang tiga menit, Persib berbalik unggul 2-1 pada menit ke-81. Lagi-lagi gol Pangeran Biru lahir dari kerja sama Peralta dan Menalo. Kali ini giliran Menalo yang mencatatkan namanya di papan skor setelah menyambut bola yang dilepaskan Peralta.

Persib Main 10 Pemain usai Mariano Peralta Kartu Merah

Persib harus bermain dengan 10 pemain setelah Mariano Peralta diganjar kartu merah pada menit ke-88 usai menginjak kaki Rizky Dwi. Awalnya, pencetak gol pertama Pangeran Biru itu mendapatkan kartu kuning. Namun setelah dicek melalui VAR, wasit menganulirnya dan mengganti dengan kartu merah.

Situasi tersebut tentu sangat merugikan Persib. Pasalnya, mereka baru saja berhasil membalikkan keadaan, tetapi justru harus bermain dengan 10 pemain. Bali United mencoba untuk memanfaatkan situasi tersebut.

Beruntung, Bali United gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk mencetak gol penyama kedudukan. Persib berhasil menutup laga dengan kemenangan dramatis atas Bali United dengan skor tipis 2-1.

Susunan Pemain Persib Bandung vs Bali United

Persib Bandung: Teja Paku Alam (PG); Danijel Loncar, Patricio Matricardi, Julio Cesar; Sandy Walsh; Marc Klok, Thom Haye, Gakuto Notsuda, Eliano Reijnders; Uilliam Barros, Balsa Sekulic.

Pelatih: Igor Tolic.

Bali United: Mike Hauptmeijer (PG); Thijmen Goppel, Thomas Lam, Tim Receveur, Tim Geypens; Kadek Agung, Queven Inacio, Teppei Yachida; Rahmat Arjuna, Marko Dugandzic, Irfan Jaya.