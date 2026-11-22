JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 0-0 saat menjamu Borneo FC dalam lanjutan laga pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Minggu (22/11).

Pelatih Isenmulang Kalteng FC Mundari Karya mengatakan, hasil imbang tersebut cukup adil bagi kedua tim yang dinilainya sama-sama tampil baik dan mampu menciptakan sejumlah peluang sepanjang pertandingan.

"Saya pikir ini hasil yang fair (adil) karena kedua tim bermain sangat bagus. Banyak peluang, tetapi persoalan finishing (penyelesaian akhir) yang sebelumnya menjadi catatan kita masih terlihat dalam pertandingan tadi," kata Mundari seusai pertandingan dilansir dari Antara.

Dia mengakui penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi karena timnya mampu menciptakan sejumlah peluang namun belum mampu dikonversi menjadi gol.

Dia menjelaskan, Isenmulang Kalteng FC memiliki karakter permainan dengan mengandalkan skema counter attack atau serangan balik.

Strategi tersebut sengaja diterapkan untuk menunggu lawan membangun serangan, kemudian memanfaatkan ruang terbuka untuk melancarkan serangan balik cepat.

Menurut Mundari, skema tersebut sebelumnya juga cukup efektif membawa tim meraih kemenangan.

Namun, dalam pertandingan melawan Borneo FC, beberapa peluang yang tercipta melalui skema serupa belum berhasil dimaksimalkan.

Mundari juga mengapresiasi perjuangan para pemain yang telah berusaha memberikan penampilan terbaik, terlebih pertandingan tersebut menjadi salah satu momentum penting bagi tim karena bermain di kandang sendiri.

Mundari berharap dukungan masyarakat dan suporter terus mengalir untuk memberikan motivasi tambahan kepada para pemain dalam menghadapi pertandingan berikutnya.

Selain evaluasi penyelesaian akhir, tim pelatih juga akan melakukan rotasi pemain mengingat jadwal pertandingan yang cukup padat.

"Kita pasti ada rotasi. Nanti akan dibicarakan bersama jajaran pelatih," tutur Mundari Karya.

Dia turut menyoroti faktor cuaca panas di Palangka Raya yang dinilai menjadi salah satu tantangan bagi pemain, khususnya dalam proses adaptasi terhadap kondisi lingkungan pertandingan.