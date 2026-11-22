JawaPos.com - Persib Bandung bertarung sengit melawan Bali United tanpa adanya gol yang tercipta pada babak pertama pertandingan pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Duel tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11/2026) malam WIB.

Duel Sengit Tanpa Gol di Babak Pertama Persib dan Bali United langsung tancap gas sejak menit awal dengan saling berbalas serangan.

Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- memberikan ancaman cepat pada menit kedua melalui tendangan Sandy Walsh, tetapi masih bisa ditangkap Mike Hauptmeijer.

Serdadu Tridatu -julukan Bali United- mendominasi permainan.

Mereka terus menggempur pertahanan tuan rumah lewat umpan-umpan silang yang belum berbuah manis karena solidnya pertahanan Persib.

Meski terus ditekan, Persib mampu menciptakan peluang emas pada menit ke-16 lewat Balsa Sekulic, namun tendangannya masih melenceng.

Perlahan, Pangeran Biru mulai menemukan celah untuk mengeksploitasi lini pertahanan Bali United.

Pertandingan berjalan sengit hingga belum ada gol yang tercipta dalam paruh pertama babak pertama.

Sementara Bali United masih memegang kemudi permainan, namun sangat kesulitan menembus pertahanan berlapis Persib.

Di sisi lain, Persib nyaris merobek jaring gawang Serdadu Tridatu pada menit ke-42 setelah tendangan Uilliam Barros membentur tiang gawang.

Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama, skor kacamata alias 0-0 tidak berubah. Kedua tim sama kuat di babak pertama.

Susunan Pemain Persib Bandung: Teja Paku Alam (PG); Danijel Loncar, Patricio Matricardi, Julio Cesar; Sandy Walsh; Marc Klok, Thom Haye, Gakuto Notsuda, Eliano Reijnders; Uilliam Barros, Balsa Sekulic.

Pelatih: Igor Tolic.

Bali United: Mike Hauptmeijer (PG); Thijmen Goppel, Thomas Lam, Tim Receveur, Tim Geypens; Kadek Agung, Queven Inacio, Teppei Yachida; Rahmat Arjuna, Marko Dugandzic, Irfan Jaya.