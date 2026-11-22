JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, membandingkan kualitas lapangan Stadion Gelora BJ Habibie dengan Jakarta International Stadium (JIS) selepas laga melawan PSM Makassar pada pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Shin Tae-yong menyebut kondisi lapangan stadion yang terletak di Parepare, Sulawesi Selatan, itu sangat sempurna jika dibandingkan dengan JIS yang notabenenya adalah kandang Persija. Ia berharap seluruh stadion di Indonesia dapat dijaga dengan baik sehingga memiliki kualitas yang bagus.

“Jika dibandingkan dengan JIS, kondisi lapangan stadion ini sangat sempurna dan bagus sekali,” ungkap Shin Tae-yong, dikutip Minggu (22/11/2026).

“Saya akan sangat berterima kasih jika semua stadion sepak bola, tidak hanya JIS, bisa dijaga dalam kondisi seperti ini,” sambungnya.

Meski mengakui kualitas lapangan Stadion Gelora BJ Habibie, Persija gagal membawa pulang tiga poin dari sana. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1 dengan PSM Makassar pada Sabtu (21/11).

Persija sebenarnya sempat membuka keunggulan melalui tendangan jarak dekat Alexander Jeremejeff pada menit ke-63. Namun, PSM Makassar hanya membutuhkan waktu tiga menit untuk menyamakan kedudukan lewat gol salto Kodai Tanaka (66').

Skuad Macan Kemayoran memiliki peluang lebih terbuka untuk mengamankan poin penuh setelah PSM Makassar bermain 10 pemain usai Nenad Lalic diganjar kartu merah pada menit ke-87. Sayangnya, Persija gagal memanfaatkan keunggulan pemain tersebut dan harus puas bermain imbang.

Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa perjalanan panjang menuju Parepare menjadi salah satu faktor yang membuat anak asuhnya tidak tampil optimal. Terkhusus pada babak pertama, di mana Persija selalu ditekan oleh tuan rumah.

“Perjalanan menuju ke sini saja sudah sangat berat. Kemarin pun kami tidak bisa berlatih dengan layak. Karena itu, para pemain terasa berat di babak pertama dan sepertinya banyak membuat kesalahan umpan,” ujarnya.

“Secara keseluruhan, waktu perjalanan dan lapangan latihan membuat perjalanan ini sangat melelahkan bagi kami,” tambah Shin Tae-yong.