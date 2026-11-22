JawaPos.com - Persija Jakarta menghadapi jadwal kompetisi yang sangat padat. Setelah bertandang ke markas PSM Makassar, Macan Kemayoran harus segera bersiap menghadapi Sumsel United dalam lanjutan Grup A League Cup 2026/2027.

Persija baru saja menuntaskan pertandingan pekan ke-10 Super League 2026/2027 dengan bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (21/11/2026) malam WIB. Namun, Macan Kemayoran gagal membawa pulang tiga poin setelah bermain imbang 1-1.

Hasil tersebut tentu bukan hasil yang memuaskan bagi Persija. Meski demikian, skuad asuhan Shin Tae-yong tidak memiliki banyak waktu untuk meratapi hasil tersebut karena sudah ditunggu Sumsel United.

Persija Pulang ke Jakarta Sebelum Berangkat ke Jogja Persija yang bertindak sebagai tuan rumah justru harus memainkan laga kandang rasa tandang. Sebab, pertandingan melawan Sumsel United akan digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Selasa (24/11/2026).

Artinya, Macan Kemayoran hanya memiliki waktu istirahat sekitar tiga hari untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tersebut.

Alih-alih langsung bertolak ke Bantul setelah menjalani lawatan ke Parepare, Sulawesi Selatan, skuad Persija memilih pulang ke Jakarta terlebih dahulu.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh manajer tim, Ardhi Tjahjoko. Ia menyebut rombongan Persija baru akan berangkat ke Jogja pada Senin (23/11/2026).

“Pulang ke Jakarta (usai lawan PSM Makassar). Besok baru ke Jogja (untuk hadapi Sumsel United),” kata Ardhi kepada JawaPos.com, Minggu (22/11/2026).

Keputusan tersebut membuat perjalanan Persija semakin panjang. Dari Parepare, rombongan Macan Kemayoran harus menempuh perjalanan darat menuju Makassar sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat ke Jakarta. Setelah itu, mereka masih harus terbang menuju Jogja untuk menghadapi Sumsel United.

Siasat Shin Tae-yong Hadapi Jadwal Padat Persija Perjalanan panjang di tengah jadwal kompetisi yang padat menjadi tantangan tersendiri bagi Persija. Shin Tae-yong harus menjaga kondisi fisik pemain agar tetap siap tampil dalam setiap pertandingan.

Setelah menghadapi Sumsel United di Bantul, Persija akan menjamu Garudayaksa FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (28/11/2026).

Shin Tae-yong mengakui jadwal padat tersebut menjadi rintangan berat bagi anak asuhnya. Terlebih, Persija tidak bisa memainkan pertandingan kandang melawan Sumsel United di Jakarta.

“Mengenai jadwal yang padat, ini memang situasi yang sulit bagi kami. Pertandingan berikutnya setelah ini (lawan PSM) sebenarnya laga kandang, tetapi kami tidak bisa bermain di Jakarta dan harus bertanding di Jogja,” ucap Shin Tae-yong dalam konferensi pers sebelum laga melawan PSM Makassar, Jumat (20/11/2026).

Shin Tae-yong mengungkapkan skuadnya akan kembali ke Jakarta dari Jogja menggunakan kereta api. Rombongan Persija diperkirakan tiba pada dini hari sebelum bersiap menghadapi Garudayaksa FC.

Pelatih asal Korea Selatan itu pun telah menyiapkan strategi untuk menyiasati padatnya jadwal. Salah satunya dengan melakukan rotasi pemain saat menghadapi Sumsel United di League Cup 2026/2027.

“Setelah laga itu usai, kami harus langsung berpindah menggunakan kereta api menuju Jakarta dan baru tiba saat dini hari. Setelah itu, kami harus langsung bertanding melawan Garudayaksa pada tanggal 28. Jadwal ini sangat padat, sehingga kemungkinan saya akan melakukan rotasi pemain untuk League Cup nanti,” terang Shin Tae-yong.

Dua Laga Penting bagi Persija Pertandingan melawan Sumsel United dan Garudayaksa FC sama-sama memiliki arti penting bagi Persija. Macan Kemayoran membutuhkan hasil positif di dua kompetisi berbeda tersebut.

Persija membutuhkan kemenangan atas Sumsel United untuk menjaga peluang lolos ke babak 12 besar League Cup 2026/2027.

Saat ini, Macan Kemayoran berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan koleksi satu poin. Raihan tersebut didapat setelah mereka bermain imbang 1-1 melawan PSMS Medan pada pertandingan pertama.

Sementara itu, Persija masih memimpin klasemen sementara Super League 2026/2027 dengan koleksi 22 poin. Namun, posisi mereka belum sepenuhnya aman karena hanya unggul satu angka atas Dewa United dan tiga poin dari Bali United di peringkat ketiga.

Terlebih, Bali United belum memainkan pertandingan pekan ke-10. Situasi tersebut membuat Persija perlu mengamankan kemenangan saat menghadapi Garudayaksa FC.