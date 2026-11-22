JawaPos.com — Prediksi skor Lorient vs Rennes mengarah pada hasil imbang 1-1 ketika kedua tim bertemu dalam lanjutan Ligue 1 Prancis di Stade du Moustoir, Minggu (22/11/2026) pukul 23.15 WIB.

Lorient membawa modal enam kemenangan beruntun atas rival regionalnya, sedangkan Rennes berusaha mengakhiri tren buruk pertandingan tandang sekaligus menjaga persaingan menuju zona kompetisi Eropa.

Pertemuan dua klub asal Bretagne tersebut diperkirakan berlangsung sengit karena hanya satu poin memisahkan mereka di klasemen sementara Ligue 1.

Lorient menempati peringkat ke-10 dengan 15 poin dari 10 pertandingan, sementara Rennes berada di posisi kedelapan dengan koleksi 16 poin.

Lorient mencatatkan empat kemenangan, tiga hasil imbang, dan tiga kekalahan sepanjang musim ini.

Sementara itu, Rennes hanya terpaut satu angka dari Nice yang menduduki posisi keenam sehingga kemenangan menjadi sangat penting bagi tim asuhan Franck Haise.

Mengapa Lorient Lebih Percaya Diri Menghadapi Rennes? Lorient memiliki keunggulan psikologis menjelang derbi Bretagne setelah selalu mengalahkan Rennes dalam enam pertemuan terakhir.

Dominasi tersebut semakin terlihat pada musim 2025/2026 ketika Lorient memenangkan dua pertandingan liga dengan agregat mencolok 6-0.

Empat dari enam gol tersebut tercipta ketika Lorient bermain di Stade du Moustoir, stadion yang kembali menjadi arena pertandingan akhir pekan ini.

Catatan tersebut memperlihatkan kemampuan tim berjuluk Les Merlus dalam meredam permainan Rennes sekaligus memaksimalkan peluang di kandang sendiri.

Performa Lorient dalam lima pertandingan liga terakhir juga cukup menjanjikan dengan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Tim asuhan Alexandre Dujeux bahkan mencatatkan empat clean sheet sepanjang periode tersebut sehingga lini pertahanan menjadi kekuatan utama mereka.

Sebelum jeda internasional, Lorient berhasil mengalahkan Le Havre dengan skor 2-0 melalui gol Isaak Toure dan Jean-Victor Makengo.

Kemenangan tandang tersebut menjadi respons positif setelah mereka sebelumnya menelan kekalahan mengecewakan dari Brest di kandang sendiri.

Meski demikian, produktivitas gol Lorient masih menjadi persoalan serius karena mereka baru mencetak sembilan gol dalam 10 pertandingan.

Jumlah tersebut merupakan salah satu catatan terburuk di Ligue 1, setara dengan Angers dan Le Havre yang berada di papan bawah.

Sebaliknya, pertahanan Lorient termasuk paling solid setelah hanya kebobolan delapan gol, dengan enam clean sheet sepanjang musim.

Hanya Lille yang memiliki catatan kebobolan lebih baik, yakni tujuh gol, sehingga pendekatan defensif Dujeux berpotensi kembali menyulitkan Rennes.

Mengapa Rennes Kesulitan Meraih Kemenangan? Rennes datang dengan tekanan setelah menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir Ligue 1 meskipun sempat menunjukkan performa menjanjikan.

Tim asuhan Franck Haise bahkan pernah memimpin klasemen sementara setelah mengalahkan Strasbourg dengan skor 3-0 pada Oktober lalu.

Namun, momentum positif tersebut tidak berlangsung lama karena Rennes kemudian mengalami kemunduran, termasuk kekalahan dari Nice dan Lille.

Dalam enam pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, mereka hanya mampu mengamankan satu kemenangan sehingga konsistensi menjadi persoalan mendesak.

Kekalahan 1-2 dari Lille pada pertandingan liga terakhir semakin memperlihatkan rapuhnya keseimbangan permainan Rennes.

Mereka sebenarnya memiliki kualitas menyerang yang menjanjikan, tetapi kerap gagal mempertahankan keunggulan ketika menghadapi lawan dengan organisasi permainan solid.

Rennes telah mencetak 21 gol di Ligue 1 musim ini, jauh melampaui produktivitas Lorient yang baru menghasilkan sembilan gol.

Sayangnya, jumlah kebobolan mereka juga mencapai 21 gol, menjadikannya pertahanan terburuk di antara tim penghuni separuh atas klasemen.

Masalah semakin besar ketika Rennes bermain di luar kandang karena mereka selalu kalah dalam tiga pertandingan tandang liga terakhir.

Lebih mengkhawatirkan lagi, Rennes kebobolan sedikitnya empat gol pada masing-masing pertandingan tersebut sehingga perbaikan pertahanan menjadi kebutuhan mendesak.

Di kompetisi Eropa, Rennes justru menunjukkan ketahanan lebih baik dengan belum terkalahkan dalam empat pertandingan Liga Europa.

Mereka menempati peringkat ke-17 dan dijadwalkan menghadapi NEC pada Kamis mendatang, sehingga pengelolaan kondisi pemain juga perlu diperhatikan.

Bagaimana Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain? Lorient menghadapi kemungkinan kehilangan Isaak Toure akibat cedera otot adduktor yang dialaminya ketika menghadapi Le Havre.

Absennya pemain tersebut menjadi kerugian karena Toure sebelumnya ikut menyumbangkan gol dalam kemenangan penting menjelang jeda internasional.

Panos Katseris juga masih belum tersedia karena mengalami masalah otot sejak September, sedangkan Bandiougou Fadiga mulai kembali mengikuti latihan.

Ibrahima Balde telah pulih dari cedera Achilles, tetapi Dujeux kemungkinan tetap mengandalkan Souleymane Mame Faye dan Makengo untuk mendukung Mamadou Kone.

Di kubu Rennes, Przemyslaw Frankowski diragukan tampil setelah meninggalkan pemusatan latihan tim nasional Polandia akibat cedera otot.

Kabar positif datang dari Esteban Lepaul yang telah pulih dari masalah pergelangan kaki dan berpeluang kembali berduet dengan Boulaye Dia.

Kehadiran Lepaul sangat penting mengingat penyerang tersebut sudah mengoleksi tujuh gol di Ligue 1 musim ini.

Ketajamannya diharapkan membantu Rennes memaksimalkan peluang sekaligus mengakhiri rentetan kekalahan tandang yang terus membayangi mereka.

Prediksi susunan pemain Lorient (3-4-2-1): Mvogo; Talbi, Adjei, Obaretin; Sylla, Avom, Cadiou, Kouassi; Faye, Makengo; Kone.

Komposisi tersebut memungkinkan Lorient mempertahankan organisasi pertahanan rapat sekaligus mengandalkan serangan balik melalui kedua sisi lapangan.

Prediksi susunan pemain Rennes (3-5-2): Samba; Cresswell, Ait Boudlal, Oliveira; Reynolds, Rongier, Thomasson, Szymanski, Nagida; Dia, Lepaul.

Formasi tersebut memberikan Rennes lebih banyak pilihan menyerang, tetapi membutuhkan kedisiplinan gelandang untuk menutup ruang ketika kehilangan penguasaan bola.

Prediksi Skor Lorient vs Rennes, Siapa Lebih Diunggulkan? Lorient diperkirakan mengutamakan pertahanan disiplin sambil memanfaatkan rekor enam kemenangan beruntun atas Rennes sebagai modal kepercayaan diri.

Namun, kualitas individu pemain depan Rennes, terutama Lepaul, membuat tim tamu tetap berpeluang mencetak gol meskipun performa tandang mereka mengecewakan.

Pertandingan kemungkinan berlangsung ketat karena Lorient memiliki pertahanan kuat, sementara Rennes unggul dalam produktivitas serangan sepanjang musim.

Dengan mempertimbangkan performa terkini, catatan pertemuan, dan kondisi pemain kedua tim, hasil imbang menjadi skenario paling realistis dalam derbi Bretagne kali ini.