JawaPos.com - Borneo FC Samarinda membidik hasil positif saat menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027. Pemain Pesut Etam, Marcos Astina, memastikan timnya siap berjuang untuk membawa pulang poin dari pertandingan bertajuk Derby Kalimantan tersebut.

Duel kedua tim akan berlangsung di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, Minggu (22/11) pukul 15.30 WIB. Tambahan angka menjadi kebutuhan penting bagi Borneo FC yang masih berusaha memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Saat ini, Borneo FC menempati peringkat ke-12 dengan koleksi 10 poin dari delapan pertandingan. Kondisi tersebut membuat kemenangan menjadi target yang ingin dicapai, terlebih tim tengah menjalani periode baru bersama jajaran staf pelatih.

Marcos Astina mengakui pertandingan melawan Isenmulang Kalteng FC tidak akan berjalan mudah. Menurutnya, kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan sehingga pertandingan diperkirakan berlangsung kompetitif.

Meski berstatus sebagai tim tamu, pemain asal Argentina itu memastikan persiapan Borneo FC berjalan dengan baik. Ia berharap seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih agar bisa mendapatkan hasil maksimal.

"Persiapan kita sangat bagus. Kita tahu bahwa dua tim ini sama-sama sangat membutuhkan kemenangan. Kita tahu Borneo di momen ini butuh mendapatkan poin karena masih ingin naik di klasemen semestinya dengan staf-staf pelatih baru juga. Semoga besok kita bisa mendapatkan hasil positif," ujar Marcos dilansir iLeague.

Jadwal Padat Jadi Tantangan Borneo FC Selain membahas persiapan tim, Marcos juga menyinggung padatnya jadwal yang harus dijalani Borneo FC musim ini. Pesut Etam harus membagi fokus antara kompetisi domestik dan pertandingan di level internasional.

Jeda pertandingan yang hanya berkisar tiga hari menjadi tantangan tersendiri bagi kondisi fisik pemain. Namun, Marcos tidak ingin menjadikan situasi tersebut sebagai alasan untuk tampil kurang maksimal.

Ia justru melihat padatnya agenda pertandingan sebagai kesempatan bagi para pemain untuk mendapatkan pengalaman lebih banyak. Apalagi, Borneo FC harus menghadapi berbagai lawan dengan karakter permainan berbeda.

"Kita harus melihat juga hal-hal yang positif. Misalnya, hal positifnya adalah kita mengikuti banyak kompetisi di mana kita bertemu tim dari luar negeri maupun tim lokal. Jadi, tetap kita harus beradaptasi saja," jelasnya.

Rotasi Pemain Jadi Perhatian Pesut Etam Menghadapi Isenmulang Kalteng FC, Marcos memastikan fokus tim kini sepenuhnya tertuju pada kompetisi domestik.

Ia juga menilai rotasi pemain menjadi hal penting untuk menjaga kebugaran skuad di tengah jadwal yang padat. Pengaturan kondisi fisik diharapkan membantu Borneo FC tetap mampu bersaing dalam setiap kompetisi yang diikuti.