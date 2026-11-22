JawaPos.com - Persebaya Surabaya gagal mengamankan tiga poin saat menjamu Java United FC pada pekan ke-10 Super League 2026/27. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (21/11) sore, Green Force harus puas berbagi angka setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-1.

Hasil tersebut menyisakan kekecewaan bagi para pemain dan staf pelatih Persebaya. Apalagi, Green Force sempat unggul lebih dulu dan memiliki sejumlah peluang untuk menambah gol.

Miguel Pereira membawa Persebaya memimpin ketika pertandingan baru berjalan tiga menit. Namun, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan hingga babak pertama berakhir.

Java United berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-34 melalui situasi bola mati. Gol tersebut kembali memperlihatkan persoalan pertahanan Persebaya dalam mengantisipasi ancaman dari skema set piece.

Bernardo Tavares Soroti Kelemahan Bola Mati Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, mengakui anak asuhnya memulai pertandingan dengan cukup baik. Namun, ia kecewa karena kesalahan dalam mengantisipasi bola mati kembali terulang meski sebelumnya sudah menjadi bahan evaluasi dalam sesi latihan.

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, gol Java United memiliki kemiripan dengan beberapa gol yang sebelumnya bersarang ke gawang Persebaya saat menghadapi Garudayaksa FC dan tim asal Australia.

"Gol tersebut tercipta dengan cara yang sama seperti saat melawan Garudayaksa maupun saat menghadapi tim Australia," beber Bernardo Tavares.

Ia mengaku tim pelatih sudah berusaha memperbaiki persoalan tersebut melalui latihan. Sayangnya, upaya itu belum membuahkan hasil maksimal karena kesalahan serupa kembali terjadi dalam pertandingan melawan Java United.

"Kami sudah berupaya memperbaiki hal ini dalam sesi latihan, namun sayangnya kesalahan yang sama kembali terjadi hingga tiga kali dalam pertandingan ini. Semoga ke depannya kesalahan seperti ini tidak terulang lagi," imbuh eks pelatih PSM ini.

Francisco Rivera Kecewa Persebaya Gagal Raih Tiga Poin Kekecewaan juga dirasakan kapten Persebaya, Francisco Rivera. Pemain asal Meksiko itu menilai timnya sudah berusaha maksimal dan menciptakan sejumlah peluang untuk menambah gol.

Sayangnya, dari beberapa kesempatan yang didapat, Persebaya hanya mampu mencetak satu gol. Di sisi lain, Java United dinilai memiliki kualitas pemain dan pengalaman yang cukup untuk memberikan perlawanan.

"Kita punya banyak kesempatan untuk cetak gol, kita hanya cetak satu gol. Tapi kita main lawan tim seperti Java, mereka punya banyak pemain dengan kualitas, dengan pengalaman," kata Rivera.

Rivera juga mengakui Java United merupakan lawan yang berbahaya, terutama ketika melakukan transisi permainan dan memanfaatkan situasi bola mati.

Hal tersebut terbukti ketika Persebaya kebobolan melalui situasi set piece. Gol itu membuat keunggulan tuan rumah sirna sekaligus memastikan kedua tim harus puas berbagi angka.

"Kita tahu mereka kuat di transisi dan set piece. Kita dapat gol terima gol seperti set piece. Tapi kita coba, kita coba untuk cetak gol, dan kita sedih karena kita mau menang tiga poin hari ini," sambung mantan pemain Madura United ini.

Sebagai kapten, Rivera memahami suasana ruang ganti setelah pertandingan. Kegagalan meraih kemenangan di kandang sendiri tentu bukan hasil yang diharapkan, terlebih Persebaya membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Meski demikian, mantan pemain terbaik Liga 1 itu meminta rekan-rekannya tidak berlarut-larut dalam kekecewaan. Seluruh pemain harus segera mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya.

"Ya, kita frustasi karena kita mau menang di sini di Gelora Bung Tomo. Tapi kita kerja keras. Kita tahu hari ini kita bisa istirahat, tapi besok semua pemain fokus untuk pertandingan berikutnya," keluhnya.

Statistik Persebaya vs Java United Pertandingan tersebut juga memperlihatkan persaingan yang cukup seimbang. Persebaya mencatatkan penguasaan bola sebesar 47 persen, sedangkan Java United sedikit lebih unggul dengan 53 persen.

Kedua tim sama-sama menghasilkan 11 tembakan sepanjang pertandingan. Namun, Java United lebih efektif dengan empat tembakan tepat sasaran, sementara Persebaya hanya mencatatkan tiga tembakan ke arah gawang.

Persebaya sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk mengamankan kemenangan pada masa tambahan waktu. Sundulan Risto Mitrevski pada menit ke-90+3 hampir membawa Green Force unggul, tetapi peluang tersebut berhasil digagalkan penjaga gawang Java United.

Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil akhir. Meski demikian, ia tetap memberikan apresiasi terhadap kerja keras para pemain yang sudah berusaha meraih kemenangan.

"Situasi ini tentu membuat frustrasi, padahal saya sangat menghargai sikap para pemain. Mereka telah berusaha memberikan yang terbaik, namun hasilnya tidak sesuai harapan," pungkas Rivera.

Hasil imbang tersebut membuat Persebaya masih tertahan di posisi kesembilan klasemen sementara Super League 2026/27 dengan koleksi 14 poin.

Tantangan berikutnya tidak kalah berat. Persebaya dijadwalkan menjalani laga tandang menghadapi Arema FC pada pekan ke-11 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (29/11) mendatang.