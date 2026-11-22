JawaPos.com - Bali United FC membawa ambisi besar saat bertandang ke markas Persib Bandung pada pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Serdadu Tridatu bertekad membawa pulang tiga poin dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11) malam, sekaligus mengakhiri catatan buruk dalam pertemuan melawan Maung Bandung.

Pelatih Bali United, Johnny Jansen, menyadari pertandingan ini tidak akan berjalan mudah. Persib memiliki kualitas pemain dan kedalaman skuad yang cukup baik untuk memberikan tekanan sepanjang pertandingan.

Meski demikian, pelatih asal Belanda tersebut tetap optimistis dengan peluang timnya. Ia menilai persiapan yang dilakukan selama sepekan menjadi modal penting untuk menghadapi kekuatan tuan rumah.

Jansen juga secara terbuka menyebut pertandingan ini sebagai kesempatan bagi Bali United untuk menghentikan dominasi Persib dalam sembilan pertemuan terakhir kedua tim. Ia berharap anak asuhnya mampu mengubah catatan tersebut menjadi hasil positif.

"Ya, fakta itu menunjukkan sesuatu tentang Persib. Persib memiliki banyak kualitas. Menurut saya, mereka adalah tim yang bagus tahun ini pun mereka memiliki tim yang kuat dengan banyak kualitas," ujar Johnny Jansen.

Ia menegaskan Bali United sudah mempersiapkan diri dengan matang dan datang ke Bandung bukan sekadar untuk bertahan.

"Namun, kami telah melakukan persiapan dengan sangat baik dan kami ingin mengakhiri rentetan kemenangan mereka atas kami. Jadi, semoga besok kami bisa menghentikannya. Kami telah bersiap dengan sangat matang sehingga kami akan siap untuk meraih tiga poin di Bandung," imbuhnya.

Selain catatan pertemuan, kekuatan lini serang Persib juga menjadi perhatian Bali United. Bek tengah Thomas Lam mengungkapkan timnya telah melakukan analisis untuk mempelajari karakteristik serta kelemahan pemain lawan.

Sejumlah pemain ofensif Persib seperti Balsa Sekulic, Peralta, Barros, dan Luka Menalu masuk dalam perhatian khusus. Menurut Lam, Bali United harus mampu menjaga konsentrasi, terutama ketika menghadapi ancaman di dalam kotak penalti.

"Kami mempelajari hal tersebut agar saat pertandingan tiba, kami bisa memanfaatkan kelemahan mereka. Sekaligus sangat waspada terhadap kekuatan yang mereka miliki terutama di dalam kotak penalti, di mana mereka sangat berbahaya," kata pemain asal Finlandia tersebut.

Ia menilai kekuatan dalam menjaga area pertahanan akan menjadi salah satu faktor penting bagi Bali United untuk meredam serangan Persib.

Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen sementara. Bali United berada di posisi ketiga dengan koleksi 19 poin, sedangkan Persib menempati peringkat keenam dengan 16 poin hingga pekan kesembilan.

Persib datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang telak 6-0 atas Shan United di ASEAN Club Championship atau Shopee Cup, Kamis (19/11). Namun, mereka harus segera mengalihkan fokus ke kompetisi domestik.

Dari lima pertandingan terakhir, kedua tim sama-sama menunjukkan performa positif. Persib mencatatkan empat kemenangan dan satu kekalahan dengan 15 gol. Sementara itu, Bali United belum terkalahkan dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang serta mengoleksi 18 gol.