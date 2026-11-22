JawaPos.com - Persik Kediri harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 melawan PSIM Yogyakarta pada pekan ke-10 Super League 2026/27. Hasil tersebut terasa menyakitkan bagi Macan Putih karena kemenangan yang sudah berada di depan mata justru lepas pada detik-detik terakhir pertandingan.

Duel Persik Kediri kontra PSIM Yogyakarta berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Sabtu (21/11). Persik tidak bisa bermain di kandang aslinya, Stadion Brawijaya, Kediri, sehingga harus menjalani pertandingan dengan situasi berbeda dari biasanya.

Bermain jauh dari hadapan pendukung sendiri membuat Persik kehilangan keuntungan sebagai tuan rumah. Sementara itu, PSIM memiliki kesempatan tampil lebih lepas tanpa tekanan atmosfer suporter tuan rumah.

Laskar Mataram bahkan berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui Ezequiel Vidal pada menit ke-56. Persik yang tertinggal terus berusaha mencari gol penyeimbang, tetapi baru berhasil membobol gawang Cahya Supriadi pada menit ke-83 melalui Sergio Castel.

Drama Gol pada Menit Akhir Pertandingan semakin menegangkan ketika memasuki masa tambahan waktu. Wasit memberikan tambahan delapan menit yang kemudian menjadi periode paling dramatis dalam pertandingan tersebut.

Persik sempat membuat pendukungnya kembali berharap setelah Jon Toral mencetak gol pada menit 90+8. Gol tersebut seolah memastikan Macan Putih membawa pulang kemenangan.

Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama. Dua menit berselang, Marvin Loria berhasil mencetak gol penyeimbang untuk PSIM Yogyakarta.

Gol pada menit 90+10 tersebut sekaligus memupus harapan Persik untuk meraih tiga poin setelah perjuangan panjang sepanjang pertandingan.

Marcos Reina Kecewa Persik Kehilangan Konsentrasi Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah pertandingan. Pelatih asal Spanyol itu menilai anak asuhnya sudah bekerja keras untuk membalikkan keadaan, tetapi kehilangan konsentrasi pada penghujung laga.

"Kami semua sangat sedih dengan hasil ini. Saya salut karena pemain telah melakukan hal tersulit yaitu mengatasi ketinggalan gol. Kemudian kami berhasil mencetak dua gol. Tapi kami kehilangan segalanya di menit terakhir," ungkap Marcos Reina dilansir iLeague.

Menurutnya, Persik sebenarnya tampil cukup baik dan memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan. Ia juga menilai timnya mampu menunjukkan perkembangan permainan, terutama setelah berhasil membalikkan keadaan pada babak kedua.

Meski demikian, Marcos Reina meminta para pemain tidak larut dalam kekecewaan. Ia menyadari situasi Persik sedang sulit dan hasil imbang tersebut memperpanjang catatan kurang memuaskan dalam tiga pertandingan terakhir.

"Saya tahu situasi kami sangat sulit. Kami ingin bangkit. Tapi hari ini kami tidak bermain di kandang. Para pemain, staf, dan semua orang yang bekerja di tim tidak pantas berada di posisi saat ini. Mereka telah bekerja dengan sangat baik. Tapi dalam sepak bola sering kali terjadi seperti itu. Kita harus bangkit," tuturnya.