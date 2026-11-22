JawaPos.com - Kapten Persib Bandung, Marc Klok, berharap tren positif yang ditorehkan timnya di kompetisi Asia bisa berlanjut ke Super League 2026/2027.

Ia ingin kemenangan demi kemenangan yang diraih Pangeran Biru di level internasional menjadi modal untuk memperbaiki performa di kompetisi domestik.

Kesempatan tersebut akan datang saat Persib Bandung menjamu Bali United FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11/2026).

Persib memiliki catatan cukup meyakinkan ketika tampil di kompetisi Asia musim ini. Mereka berhasil menyapu bersih enam pertandingan dari dua turnamen berbeda.

Rinciannya, empat kemenangan diraih di AFC Champions League Two (ACL 2), sedangkan dua kemenangan lainnya didapatkan di ASEAN Club Championship (Shopee Cup).

Hasil tersebut berbanding terbalik dengan perjalanan Persib di kompetisi domestik. Tim asuhan Bojan Hodak itu sudah tiga kali menelan kekalahan, masing-masing saat menghadapi Persija Jakarta, Madura United, dan Java United.

Situasi tersebut membuat pertandingan melawan Bali United menjadi kesempatan penting bagi Persib untuk kembali menunjukkan konsistensinya di liga.

Apalagi, Maung Bandung baru saja mendapatkan suntikan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan besar 6-0 atas Shan United dalam pertandingan regional pada Kamis (19/11/2026).

Marc Klok berharap hasil positif tersebut bisa menjadi awal kebangkitan Persib di kompetisi domestik. Ia menyebut seluruh pemain memiliki antusiasme tinggi untuk menghadapi Bali United, terlebih pertandingan akan berlangsung di hadapan pendukung sendiri.

"Ya kami ingin hasil baik di liga juga, setelah mengalahkan Shan United kemarin. Kita sangat antusias buat bermain besok di kandang," ujar Klok menjelang pertandingan.

Selain faktor kemenangan, kembalinya Persib bermain di Stadion GBLA juga menjadi hal yang disambut positif oleh para pemain.

Klok menilai bermain di stadion sendiri memberikan keuntungan tersendiri. Ia juga berharap kondisi rumput lapangan terus membaik agar pertandingan berjalan lebih nyaman bagi pemain maupun suporter.

Menurutnya, atmosfer yang dihadirkan Bobotoh di Stadion GBLA selalu memberikan energi tambahan bagi tim. Dukungan tersebut diharapkan bisa membantu Persib meraih hasil maksimal saat menghadapi Bali United.

"Pemain juga lebih senang dan atmosfer selalu baik. Hasil juga selalu baik untuk kita di pertandingan besok. Dan itu karena buat kita sendiri dan untuk Bobotoh," tutup gelandang naturalisasi tersebut.