JawaPos.com - Borneo FC Samarinda datang dengan optimisme tinggi saat menghadapi tuan rumah Isenmulang Kalteng FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027. Meski berstatus sebagai tim tamu, Pesut Etam membidik kemenangan untuk membawa pulang tiga poin ke Samarinda.

Pertandingan bertajuk Derby Kalimantan tersebut akan berlangsung di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, Minggu (22/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Caretaker Borneo FC, Dimas Agung, memastikan timnya telah menjalani persiapan dengan baik. Ia menyebut seluruh program latihan yang disusun staf pelatih berjalan lancar menjelang pertandingan melawan Isenmulang Kalteng FC.

Dimas berharap para pemain bisa menunjukkan penampilan terbaik dan menjalankan rencana permainan yang telah disiapkan. Targetnya jelas, Borneo FC ingin mendapatkan hasil maksimal meski harus bermain di kandang lawan.

"Alhamdulillah, kami dari tim staf pelatih sudah berlatih untuk persiapan besok dan semuanya berjalan lancar. Semoga besok menjadi permainan terbaik dan kita bisa membawa poin pulang ke Samarinda," ujar Dimas dalam konferensi pers jelang pertandingan.

Jadwal Padat Jadi Tantangan Borneo FC Meski optimistis, Borneo FC tetap memiliki pekerjaan rumah yang harus diperhatikan. Salah satunya berkaitan dengan kebugaran pemain di tengah jadwal pertandingan yang cukup padat.

Pesut Etam tidak hanya menjalani kompetisi domestik. Mereka juga harus membagi konsentrasi untuk pertandingan di level Asia dan ASEAN. Situasi tersebut membuat staf pelatih perlu mengatur kondisi pemain agar tetap siap menghadapi setiap pertandingan.

Dimas mengakui padatnya jadwal menjadi tantangan tersendiri bagi tim. Namun, ia memastikan hal tersebut sudah masuk dalam perhitungan staf pelatih sejak awal.

Menurutnya, program latihan dan pemulihan pemain telah disesuaikan dengan agenda pertandingan yang harus dijalani Borneo FC.

"Ya, pasti kita menjalani jadwal yang padat. Jadi, kami staf pelatih sudah memperhitungkan jadwal kita yang di Asia, ASEAN, maupun di Liga Indonesia. Kita sudah mempersiapkan semuanya dan Alhamdulillah sudah kita lakukan seperti sebelumnya," jelasnya.

Borneo FC Maksimalkan Pemulihan Pemain Selain pengaturan jadwal, Borneo FC juga mengandalkan kekompakan seluruh elemen tim untuk menjaga kondisi pemain. Dimas menilai semangat dan kerja sama yang solid menjadi bagian penting dalam menghadapi padatnya kompetisi.

"Untuk antisipasinya, kita lakukan dengan semangat dan tentu recovery juga kita maksimalkan dengan ditunjang tim yang sangat solid," pungkasnya.

Kini, Borneo FC tinggal membuktikan kesiapan tersebut di lapangan. Menghadapi Isenmulang Kalteng FC di Stadion Tuah Pahoe tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pesut Etam.