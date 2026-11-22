JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menyayangkan hasil imbang yang diraih timnya saat menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-10 Super League 2026/2027. Ia menyoroti kegagalan para pemain Macan Kemayoran dalam memaksimalkan sejumlah peluang untuk meraih kemenangan.

Persija harus puas membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 1-1 melawan PSM di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu (21/11) malam WIB.

Macan Kemayoran sempat unggul lebih dulu melalui gol Alexander Jeremejeff pada menit ke-63. Namun, keunggulan tersebut hanya bertahan tiga menit setelah Kodai Tanaka mencetak gol penyeimbang lewat tendangan salto.

Persija sebenarnya memiliki kesempatan lebih besar untuk mengamankan kemenangan setelah unggul jumlah pemain pada menit ke-87. Bek PSM, Nenad Lalic, mendapat kartu merah setelah menginjak kaki Ivan Mamut.

Namun, keunggulan jumlah pemain tersebut tidak mampu dimanfaatkan Persija untuk mencetak gol tambahan.

“Saya merasa sangat menyayangkan hasil imbang ini,” ucap Shin Tae-yong dalam konferensi pers seusai laga, dikutip Minggu (22/11).

Shin Tae-yong Soroti Peluang Emas Persija Shin mengakui PSM Makassar tampil sangat baik dan bekerja keras sepanjang pertandingan. Meski demikian, ia menilai Persija memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan, tetapi gagal memaksimalkannya.

Salah satu peluang emas hadir pada masa injury time. Berawal dari umpan Dony Tri Pamungkas, Rizky Ridho mendapat kesempatan menyambar bola di mulut gawang. Sayangnya, sontekan bek Persija tersebut justru melenceng dari sasaran.

“PSM Makassar juga bermain sangat baik dan bekerja keras. Namun, saya sangat menyesal karena kami tidak bisa memanfaatkan peluang yang datang untuk melangkah lebih jauh,” tutur eks pelatih Timnas Indonesia tersebut.

Shin Tae-yong Apresiasi Kerja Keras Pemain Meski kecewa dengan hasil akhir, Shin tetap mengapresiasi perjuangan para pemain Persija. Ia menilai anak asuhnya sudah berusaha memberikan penampilan terbaik dalam pertandingan yang tidak mudah tersebut.

Shin juga menyinggung perjalanan panjang menuju Parepare yang harus ditempuh timnya. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain, terutama karena mereka harus kembali melakukan perjalanan setelah pertandingan.

“Datang jauh-jauh ke stadion di Makassar, bermain, lalu pulang lagi memang sangat berat, melelahkan. Meski begitu, saya rasa para pemain kami sudah memberikan yang terbaik dalam pertandingan ini,” pungkas Shin Tae-yong.

Hasil imbang tersebut membuat Persija gagal menambah tiga poin. Meski demikian, Macan Kemayoran masih memimpin klasemen sementara Super League 2026/2027 dengan koleksi 22 poin.