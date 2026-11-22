JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi Bali United pada pekan ke-10 Super League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengamankan poin penting. Persib yang bertindak sebagai tuan rumah tentu ingin menjaga tren positif di hadapan Bobotoh. Namun, Maung Bandung harus menghadapi tantangan berupa jadwal pertandingan yang cukup padat.

Persib baru saja menjalani pertandingan ASEAN Club Championship melawan Shan United pada Kamis (19/11/2026). Dalam laga tersebut, tim berjuluk Maung Bandung tampil meyakinkan dengan meraih kemenangan telak 6-0.

Hasil itu menjadi modal positif bagi Persib. Meski demikian, waktu pemulihan yang hanya berselang tiga hari bisa menjadi persoalan tersendiri. Terlebih, Persib harus membagi fokus di beberapa kompetisi berbeda sepanjang musim ini.

Kondisi fisik pemain kemungkinan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi tim pelatih dalam menentukan komposisi pemain. Rotasi juga berpeluang dilakukan untuk menjaga kebugaran skuad saat menghadapi Bali United.

Di sisi lain, Bali United datang ke Bandung dengan kepercayaan diri cukup tinggi. Serdadu Tridatu sedang berada dalam performa bagus setelah mencatatkan tiga kemenangan beruntun atas Persik Kediri, Persiba Balikpapan, dan Arema FC.

Produktivitas gol Bali United juga patut diperhitungkan. Dalam tiga pertandingan tersebut, tim asuhan Johnny Jansen berhasil mencetak total 12 gol. Catatan ini menunjukkan bahwa lini serang mereka sedang berada dalam kondisi tajam.

Secara posisi klasemen, Bali United juga memiliki keunggulan. Tim asal Pulau Dewata itu menempati peringkat ketiga dengan koleksi 19 poin. Sementara Persib berada di urutan keenam dengan raihan 16 poin.

Meski begitu, Persib masih memiliki catatan pertemuan yang lebih baik. Dari lima duel terakhir melawan Bali United, Maung Bandung berhasil meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Pada pertandingan nanti, Persib diperkirakan mengandalkan sejumlah pemain seperti Marc Klok, Beckham Putra, Luciano Guayecochea, dan Uilliam Barros. Sementara Bali United berpotensi menurunkan Marko Dugandzic, Irfan Jaya, serta Rahmat Arjuna untuk membongkar pertahanan tuan rumah.