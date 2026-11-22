JawaPos.com - Garudayaksa FC berhasil mengamankan tiga poin setelah mengalahkan Madura United FC dengan skor tipis 1-0 pada pekan ke-10 Super League 2026/27. Kemenangan di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (20/11), tak lepas dari kontribusi pemain sayap asal Brasil, Carlos Iury.

Tampil sebagai salah satu sosok penting di lini serang, Iury dinobatkan sebagai Player of the Match. Ia berperan besar dalam terciptanya gol tunggal Garudayaksa FC yang dicetak Jayro Jean pada menit ke-71.

Carlos Iury tampil sejak menit pertama dan mengisi sektor depan bersama Brian Rubio serta Jayro Jean. Pergerakannya di sisi sayap turut memberikan variasi dalam serangan Garudayaksa FC, terutama melalui kemampuannya membuka ruang bagi rekan setim.

Umpan Silang Carlos Iury Berbuah Gol Kemenangan Kontribusi paling menentukan Iury hadir pada babak kedua. Memasuki menit ke-71, pemain asal Brasil tersebut mengirimkan umpan silang terukur ke dalam kotak penalti Madura United.

Umpan itu berhasil dimanfaatkan Jayro Jean untuk mencetak gol. Gol tersebut sekaligus menjadi satu-satunya pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat.

Sepanjang laga, Iury juga memperlihatkan kerja keras dalam membantu permainan tim. Ia terus berusaha memberikan ancaman melalui pergerakan dan kontribusinya di lini depan sebelum ditarik keluar pada menit 90+4 untuk digantikan Aldo Claudio.

Carlos Iury Utamakan Performa Tim Meski mendapatkan penghargaan individu sebagai pemain terbaik, Iury tidak ingin mengesampingkan peran rekan-rekannya. Menurutnya, kemenangan atas Madura United merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjaga fokus hingga pertandingan berakhir.

"Yang paling membuat saya bahagia adalah performa tim, karena kami telah memberikan yang terbaik hingga akhir dan hasilnya pun datang. Dengan tekad kuat serta tujuan yang jelas, yakni meraih kemenangan, kami akhirnya berhasil pulang membawa tiga poin," ujar Carlos dilansir iLeague.

Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya selalu berusaha memberikan kontribusi maksimal setiap kali mendapatkan kesempatan bermain. Baginya, kepentingan tim tetap menjadi prioritas utama dibandingkan pencapaian pribadi.

"Saya selalu memberikan yang terbaik di sana, melakukan apa pun yang saya bisa untuk tim. Saya mengerahkan seluruh tekad dan berjuang hingga menit akhir, karena dengan cara itulah kami bisa meraih kemenangan," tutupnya.