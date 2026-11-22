JawaPos.com - Persita Tangerang akhirnya memutus catatan buruk saat menghadapi Dewa United Banten FC. Pendekar Cisadane berhasil membawa pulang kemenangan 1-0 dalam pertandingan pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Banten International Stadium, Jumat (20/11/2026) malam.

Gol tunggal Rayco Rodriguez pada babak kedua menjadi penentu kemenangan Persita. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri rentetan lima kekalahan beruntun mereka dalam pertemuan dengan Dewa United.

Pelatih Persita, Carlos Pena, memberikan apresiasi kepada seluruh pemain atas kerja keras dan daya juang sepanjang pertandingan. Menurutnya, para pemain mampu menunjukkan sikap yang tepat ketika menghadapi lawan dengan kualitas individu yang bagus.

"Saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemain karena mereka menjalani pertandingan yang luar biasa," ujar Pena dalam konferensi pers setelah pertandingan.

Pelatih asal Spanyol itu mengakui Dewa United memberikan perlawanan yang merepotkan. Persita harus bekerja keras untuk mempertahankan keunggulan hingga wasit meniup peluit panjang.

Carlos Pena Puji Kerja Keras Pemain Persita Pena menilai permainan solid menjadi salah satu faktor penting di balik kemenangan Persita. Dia juga memberikan apresiasi kepada para pemain pengganti yang dinilai mampu memberikan kontribusi ketika mendapatkan kesempatan bermain.

Persita sebenarnya memiliki peluang untuk memperbesar keunggulan. Salah satunya melalui Hokky Caraka yang mendapatkan kesempatan mencetak gol kedua. Namun, peluang tersebut belum berhasil dimaksimalkan.

Situasi pertandingan juga tidak sepenuhnya mudah bagi Persita meski unggul jumlah pemain pada babak kedua. Dewa United tetap mampu memberikan ancaman meskipun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain.

"Kami harus bertahan. Dengan tambahan waktu mencapai sembilan menit, menurut saya lini belakang kami dan para pemain bertahan tampil luar biasa," katanya.

Pena menilai kualitas individu pemain Dewa United tetap menjadi ancaman. Karena itu, Persita harus menjaga konsentrasi dan disiplin hingga pertandingan berakhir.

Persita Naik ke Peringkat Kelima Kemenangan atas Dewa United memiliki arti penting bagi Persita. Selain membawa pulang tiga poin dari markas lawan, hasil tersebut juga mengakhiri catatan buruk Pendekar Cisadane dalam lima pertemuan terakhir kedua tim.

Tambahan tiga poin membuat Persita naik ke peringkat kelima klasemen sementara Super League 2026/2027. Mereka kini mengoleksi 18 poin dari 10 pertandingan.