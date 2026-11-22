JawaPos.com - Persib Bandung berusaha menjadikan kemenangan besar di kompetisi regional sebagai modal untuk kembali meraih hasil positif di Super League 2026/2027. Namun, Maung Bandung harus mewaspadai Bali United yang datang dengan kepercayaan diri tinggi dan memiliki pemain produktif seperti Irfan Jaya.

Kedua tim akan bertemu pada pekan ke-10 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11/2026) malam. Persib membutuhkan kemenangan untuk bangkit setelah menelan kekalahan dari Java United FC pada pekan sebelumnya.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi tim asuhan Igor Tolic. Apalagi, Persib baru saja meraih kemenangan telak 6-0 atas wakil Myanmar, Shan United, dalam ajang ASEAN Club Championship (Shopee Cup) 2026/27.

Hasil tersebut menjadi suntikan motivasi bagi Maung Bandung, terutama setelah lini serang mereka tampil produktif. Meski demikian, kemenangan di kompetisi regional tidak serta-merta membuat Persib bisa memandang ringan pertandingan melawan Bali United.

Persib Unggul Rekor Pertemuan, tetapi Bali United Bukan Lawan Mudah Persib memiliki catatan positif saat menghadapi Bali United dalam beberapa pertemuan terakhir. Maung Bandung berhasil memenangi dua pertandingan liga pada Super League 2025/2026.

Bali United kalah 0-1 ketika bermain di kandang sendiri dan kembali tumbang dengan skor 2-3 saat menghadapi Persib di Bandung. Serdadu Tridatu juga belum berhasil membalas kekalahan tersebut dalam pertandingan pramusim Dewata Challenge Series 2026 setelah kembali takluk 2-3.

Catatan itu menjadi modal kepercayaan diri bagi Persib. Terlebih, mereka akan mendapatkan dukungan langsung dari suporter di GBLA.

Namun, pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena dengan hasil pertemuan sebelumnya. Menurutnya, pertandingan resmi di kompetisi memiliki tekanan dan tantangan berbeda dibandingkan laga pramusim.

"Saya pikir mereka tim yang bagus. Pramusim adalah pramusim, tetapi untuk sekarang adalah pertandingan pada musim kompetisi," ujar Igor Tolic dilansir iLeague.

Tolic menilai Bali United mempunyai komposisi pemain yang bagus serta keseimbangan permainan yang patut diwaspadai. Tim asal Pulau Dewata itu dinilai mampu menjalankan tugas dengan baik, baik ketika membangun serangan maupun saat bertahan.

"Mereka punya banyak pemain bagus, tim yang terorganisir dengan baik, menyerang dan bertahan dengan baik di liga," tuturnya.

Menghadapi kekuatan tersebut, Tolic menekankan pentingnya kedisiplinan seluruh pemain. Persib tidak hanya dituntut tampil agresif ketika menyerang, tetapi juga harus mampu menjaga organisasi pertahanan agar tidak mudah dimanfaatkan lawan.

"Jadi, kami perlu bertahan dengan baik dan mencoba mencetak gol, dan pastinya kami akan mendapat hasil yang bagus jika melakukan ini," katanya.

Irfan Jaya Jadi Ancaman Serius bagi Persib Sementara itu, Bali United datang ke Bandung dengan modal kemenangan 3-0 atas Persik Kediri pada pertandingan sebelumnya. Salah satu pemain yang patut diwaspadai Persib adalah Irfan Jaya yang sedang menunjukkan produktivitas tinggi.

Hingga pekan ini, Irfan telah mengoleksi lima gol dan tiga assist dari sembilan pertandingan. Kontribusi tersebut menjadikannya salah satu pemain lokal paling produktif di skuad Bali United musim ini.

Irfan juga ikut mencetak gol saat Serdadu Tridatu mengalahkan Persik Kediri. Performa tersebut tentu menjadi tambahan motivasi bagi pemain yang pernah memperkuat Persebaya Surabaya dan PSS Sleman itu.

Meski demikian, Irfan menegaskan kepentingan tim tetap menjadi prioritas dibandingkan pencapaian individu.

"Tentunya itu (statistik) menjadi tambahan motivasi bagi saya. Yang paling penting adalah bagaimana saya bisa membantu tim meraih hasil positif," ujar Irfan Jaya.

Ia berharap kembali memberikan kontribusi saat menghadapi Persib, baik melalui gol maupun assist.

"Semoga di pertandingan hari Minggu nanti saya bisa kembali membantu Bali United meraih hasil yang maksimal saat melawan Persib," sambungnya.

Saat ini, Bali United menempati peringkat ketiga klasemen sementara Super League 2026/2027 dengan koleksi 19 poin. Posisi tersebut menunjukkan bahwa Serdadu Tridatu tetap memiliki ambisi besar untuk menjaga persaingan di papan atas.

Johnny Jansen Tak Khawatir Jadwal Padat Persib Pelatih Bali United, Johnny Jansen, menegaskan timnya tetap fokus mempersiapkan pertandingan. Ia tidak ingin terlalu memikirkan jadwal padat yang harus dijalani Persib setelah tampil di ASEAN Club Championship.

“Bagi saya bukan masalah, seperti di Belanda ada beberapa klub yang juga bermain di Liga Champions atau UEFA Cup selain di kompetisi liga. Itu yang diperlukan klub dengan banyaknya pertandingan," ujar Johnny Jansen dilansir iLeague.

Menurutnya, Persib merupakan tim berkualitas sehingga Bali United harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan di Bandung.

“Namun, terpenting bagi kami saat ini adalah persiapan tim itu sendiri. Kami menyadari Persib adalah tim yang bagus dan pertandingan nanti juga tidak akan mudah di kandang mereka,” imbuhnya.

Selain kekuatan lawan, Johnny Jansen juga memperhatikan kondisi cuaca di Bandung yang mulai memasuki musim hujan.

Bali United dikenal mengandalkan penguasaan bola atau ball possession dalam membangun serangan. Karena itu, kondisi lapangan menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan tim pelatih.

Johnny mengaku sudah menyiapkan alternatif strategi apabila hujan membuat kondisi lapangan tidak mendukung pola permainan yang diinginkan.

“Saya kurang tahu cuaca pasti di Bandung, tapi kami sudah memiliki rencana dalam memainkan permainan sepak bola yang kami inginkan di sana. Saya harap cuacanya baik, temperatur suhunya bagus dan pertandingannya juga berjalan lancar karena menghadapi tim yang bagus," tutur Johnny.

"Jika lapangannya kurang baik ketika hujan, maka kami harus siapkan strategi lain dan jika sebaliknya, maka kami akan memainkan pola permainan kami dengan baik,” pungkasnya.

Prediksi Skor Persib Bandung vs Bali United Persib memiliki sejumlah keuntungan untuk menghadapi pertandingan ini. Selain bermain di kandang sendiri, Maung Bandung juga mempunyai catatan pertemuan yang lebih baik atas Bali United.

Kemenangan 6-0 atas Shan United turut menjadi modal kepercayaan diri bagi tim asuhan Igor Tolic. Namun, mereka tetap harus memperbaiki penampilan setelah kekalahan dari Java United FC pada pekan sebelumnya.

Di sisi lain, Bali United tidak bisa dipandang sebelah mata. Kemenangan 3-0 atas Persik Kediri serta produktivitas Irfan Jaya menjadi modal penting bagi tim asuhan Johnny Jansen untuk memberikan perlawanan.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat. Persib berpeluang memanfaatkan dukungan suporter dan keuntungan bermain di GBLA, sedangkan Bali United bisa mengandalkan kecepatan serta kontribusi Irfan Jaya untuk menciptakan ancaman.

Dengan mempertimbangkan keuntungan kandang, rekor pertemuan, dan modal kemenangan di kompetisi regional, Persib lebih layak diunggulkan untuk mengamankan tiga poin.