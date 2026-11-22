JawaPos.com - Persikad Depok FC lebih diunggulkan saat menghadapi Adhyaksa Bekasi FC dalam lanjutan pekan ke-10 Championship 2026/2027. Bermain di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (22/11/2026) pukul 19.00 WIB, Laskar Maung memiliki modal performa lebih baik dan catatan pertemuan yang berpihak kepada mereka.

Persikad berhasil mengemas empat kemenangan dalam lima pertandingan terakhir. Sebaliknya, Adhyaksa masih kesulitan menemukan konsistensi setelah belum meraih kemenangan dalam lima laga terakhir, dengan catatan tiga hasil imbang dan dua kekalahan.

Meski demikian, Adhyaksa datang dengan optimisme untuk memperbaiki hasil. Pemain mudanya, Zahaby Gholy, memastikan seluruh pemain telah menjalani persiapan dengan baik untuk menghadapi pertandingan pembuka putaran kedua Grup A tersebut.

Persikad Depok Punya Modal Empat Kemenangan Persikad menunjukkan performa cukup meyakinkan menjelang pertandingan ini. Dalam lima laga terakhir, mereka berhasil meraih empat kemenangan dan hanya sekali menelan kekalahan.

Kemenangan terbaru diraih saat menghadapi Persiku Kudus dengan skor 4-0. Sebelumnya, Persikad juga mencatatkan kemenangan 6-2 atas lawan yang sama.

Mereka sempat kalah tipis 2-3 dari PSPS. Namun, Persikad mampu bangkit dengan mengalahkan Semen Padang 2-1 dan Persiraja Banda Aceh dengan skor serupa.

Rangkaian hasil tersebut memperlihatkan produktivitas lini serang Persikad yang cukup menjanjikan. Mereka juga memiliki motivasi besar untuk menjaga persaingan di papan atas Grup A.

Persikad mengoleksi 16 poin dari sembilan pertandingan. Catatan tersebut menjadi modal penting bagi Laskar Maung untuk kembali mengamankan tiga poin di hadapan pendukungnya.

Adhyaksa Andalkan Kesiapan Zahaby Gholy Kondisi berbeda dialami Adhyaksa Bekasi. Dalam lima pertandingan terakhir, The Guardians belum mampu meraih kemenangan dengan catatan tiga hasil imbang dan dua kekalahan.

Hasil imbang 1-1 melawan Semen Padang pada pertandingan terakhir menjadi salah satu modal yang bisa dibawa ke laga berikutnya. Namun, efektivitas serangan masih perlu diperbaiki jika mereka ingin mencuri poin di kandang Persikad.

Zahaby Gholy memastikan persiapan tim berjalan dengan baik. Menurut pemain muda Adhyaksa tersebut, seluruh pemain telah menjalani program latihan untuk meningkatkan kesiapan taktik sekaligus menjaga kondisi fisik.

"Persiapan kami sebelum melawan Depok pasti sangat dipersiapkan, dari secara taktikal maupun kondisi pemain juga sudah siap buat melawan Depok," ujar Gholy dilansir iLeague.

Pertandingan ini juga berpotensi menghadirkan duel menarik antara Gholy dan Dafa Al Gasemi. Keduanya pernah berada dalam satu tim saat membela Timnas Indonesia U-20.

Pengalaman bermain bersama di level tim nasional membuat Gholy cukup mengenal karakter permainan Dafa. Ia menilai pengetahuan tersebut bisa membantu dirinya dan rekan-rekannya dalam mengantisipasi pergerakan pemain Persikad tersebut.

"Dengan saling mengenal satu sama lain, jadi kita tahu benar apa kelebihan Dafa ini. Itu membantu buat saya sendiri dan semua pemain di sini," tutupnya.

Pada pertemuan putaran pertama di Stadion Patriot, Dafa tidak tampil memperkuat Persikad. Dalam pertandingan tersebut, Adhyaksa harus mengakui keunggulan Persikad dengan skor 1-2.

Kini, Adhyaksa memiliki kesempatan untuk membalas kekalahan tersebut sekaligus mengakhiri tren tanpa kemenangan.

Rekor Pertemuan Berpihak kepada Persikad Selain performa terkini, Persikad juga memiliki keunggulan dalam catatan pertemuan kedua tim. Laskar Maung berhasil memenangi tiga dari empat pertemuan terakhir melawan Adhyaksa Bekasi.

Bahkan, dua pertemuan terbaru berhasil dimenangkan Persikad secara beruntun. Pada September 2026, mereka sukses membawa pulang kemenangan 2-1 ketika bertandang ke markas Adhyaksa.

Catatan tersebut tentu menjadi tambahan kepercayaan diri bagi Persikad. Sebaliknya, Adhyaksa memiliki motivasi untuk mengakhiri dominasi lawannya sekaligus memutus tren tanpa kemenangan.

Dari sisi klasemen, Persikad juga memiliki keunggulan dengan koleksi 16 poin, sedangkan Adhyaksa mengumpulkan delapan poin. Perbedaan tersebut memperlihatkan tantangan yang harus dihadapi tim tamu untuk mencuri hasil positif di Pakansari.

Prediksi Skor Persikad Depok vs Adhyaksa Bekasi Melihat performa lima pertandingan terakhir, Persikad Depok memiliki modal lebih kuat. Produktivitas lini serang, keunggulan dalam rekor pertemuan, serta keuntungan bermain di kandang membuat Laskar Maung lebih layak diunggulkan.

Meski demikian, Adhyaksa Bekasi tetap berpeluang memberikan perlawanan. Kesiapan yang disampaikan Zahaby Gholy dan motivasi untuk membalas kekalahan pada putaran pertama bisa menjadi dorongan bagi The Guardians.

Persikad diperkirakan mampu memanfaatkan momentum positif untuk menekan sejak awal pertandingan. Namun, Adhyaksa berpotensi menciptakan ancaman dan membuat pertandingan berlangsung ketat.

Dengan mempertimbangkan tren kedua tim dan hasil pertemuan sebelumnya, Persikad diprediksi kembali meraih kemenangan dengan selisih satu gol.

Prediksi skor: Persikad Depok FC 2-1 Adhyaksa Bekasi FC.