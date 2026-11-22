JawaPos.com - Persikad Depok berpeluang mengawali putaran kedua Championship 2026/2027 dengan hasil positif. Menjamu Adhyaksa FC Bekasi pada pekan ke-10 Grup A, Persikad lebih diunggulkan untuk mengamankan tiga poin di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (22/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Persikad memiliki sejumlah modal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Selain bermain di kandang, tim berjuluk Persikad itu juga unggul dalam posisi klasemen sementara dan berhasil memenangi pertemuan pertama kedua tim.

Saat ini, Persikad menempati peringkat ketiga Grup A dengan koleksi 16 poin dari sembilan pertandingan. Mereka mencatatkan lima kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Sementara itu, Adhyaksa FC masih berada di peringkat kedelapan dengan delapan poin. Perbedaan posisi tersebut membuat Persikad memiliki modal kepercayaan diri lebih besar menjelang pertandingan.

Persikad Punya Modal Kemenangan Pertemuan Pertama Persikad tidak hanya diuntungkan posisi klasemen. Mereka juga memiliki catatan positif saat menghadapi Adhyaksa FC pada putaran pertama.

Ketika bertandang ke Stadion Patriot pada 18 September 2026, Persikad berhasil membawa pulang kemenangan dengan skor 2-1.

Hasil tersebut bisa menjadi tambahan motivasi bagi tuan rumah. Namun, Adhyaksa FC tentu tidak ingin kembali kehilangan poin dari lawan yang sama. Tim tamu memiliki kepentingan untuk memperbaiki posisi sekaligus mengawali putaran kedua dengan hasil lebih baik.

Karena itu, Persikad tetap perlu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan. Keunggulan di atas kertas tidak menjamin tuan rumah akan mendapatkan kemenangan dengan mudah.

Penggawa Persikad, Pahri Al Mudzaki, memastikan persiapan tim berjalan sesuai rencana. Seluruh pemain telah menjalani latihan dan mematangkan strategi berdasarkan arahan tim pelatih.

"Saya mewakili pemain yang sudah melakukan persiapan sebelum pertandingan kami ini. Apa yang sudah diberikan pelatih, semoga bisa menghasilkan yang maksimal untuk besok," ujar Pahri dilansir iLeague.

Dia juga meminta rekan-rekannya menjaga disiplin permainan dan menjalankan instruksi pelatih agar Persikad mampu mengendalikan jalannya pertandingan.

Adhyaksa FC Berpotensi Memberikan Perlawanan Meski lebih diunggulkan, Persikad tetap harus mewaspadai ambisi Adhyaksa FC. Tim tamu membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen dan berpeluang tampil lebih agresif demi membalas kekalahan pada pertemuan pertama.

Bagi Persikad, konsistensi permainan akan menjadi kunci. Mereka perlu memanfaatkan keuntungan bermain di Pakansari sekaligus menghindari kesalahan yang bisa memberikan kesempatan kepada tim tamu.

Tambahan tiga poin juga sangat penting untuk menjaga persaingan di papan atas Grup A. Kemenangan akan membuat Persikad semakin mantap mempertahankan posisinya di tiga besar.

Melihat keunggulan klasemen, hasil pertemuan pertama, serta keuntungan bermain di kandang, Persikad lebih layak diunggulkan. Namun, Adhyaksa FC diperkirakan tetap mampu memberikan perlawanan sehingga pertandingan berpotensi berlangsung ketat.