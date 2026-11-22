JawaPos.com - Derby Kalimantan antara Isenmulang Kalteng FC melawan Borneo FC Samarinda diprediksi berlangsung sengit. Kedua tim akan bertemu pada pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, Minggu (22/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini memiliki arti khusus bagi Isenmulang Kalteng FC. Setelah sembilan pekan harus menjalani pertandingan sebagai tim musafir di luar Kalimantan akibat kabut asap kebakaran hutan, mereka akhirnya kembali bermain di hadapan pendukung sendiri.

Momentum tersebut menjadi modal penting bagi Isenmulang. Apalagi, tim asuhan Mundari Karya itu baru saja meraih kemenangan 1-0 atas Persita Tangerang pada pertandingan sebelumnya.

Dengan dukungan suporter di Stadion Tuah Pahoe, Isenmulang berpeluang memberikan perlawanan kepada Borneo FC. Namun, tuan rumah tetap harus memperhatikan kualitas lawan yang dikenal memiliki kekuatan cukup merata.

Isenmulang Punya Modal Kepercayaan Diri Pelatih Isenmulang Kalteng FC, Mundari Karya, memastikan persiapan tim berjalan baik. Kemenangan atas Persita memberikan tambahan kepercayaan diri bagi para pemain menjelang Derby Kalimantan.

"Persiapan saya pikir sangat bagus setelah kita memenangkan pertandingan terakhir melalui penampilan yang baik. Kondisi pemain juga semuanya dalam keadaan siap," ujar Mundari dalam konferensi pers jelang pertandingan dilansir dari situs resmi liga.

Meski demikian, Mundari menyadari tantangan yang menanti timnya tidak mudah. Borneo FC memiliki kualitas pemain dan organisasi permainan yang patut diwaspadai.

Selain itu, proses adaptasi juga menjadi perhatian. Isenmulang baru tiba di Palangka Raya sekitar tiga hari sebelum pertandingan sehingga para pemain perlu menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca dan lapangan.

"Kita baru tiga hari di sini. Mudah-mudahan anak-anak bisa cepat beradaptasi, bukan hanya dengan cuaca, tapi juga dengan cara bermain Borneo FC," tambahnya.

Persoalan penyelesaian akhir juga masih menjadi pekerjaan rumah Isenmulang. Mereka perlu lebih efektif memanfaatkan peluang jika ingin mengamankan poin penuh.

Borneo FC Tetap Jadi Ancaman Kepercayaan diri Isenmulang tidak hanya datang dari kemenangan atas Persita. Penggawa mereka, Gufroni Al Maruf, juga optimistis timnya mampu mengimbangi Borneo FC.

Menurut Gufroni, kekompakan dan kerja keras menjadi modal penting untuk menghadapi Pesut Etam. Dia menilai kemenangan atas Persita yang sebelumnya belum terkalahkan memberikan pengaruh positif terhadap mental pemain.

"Bagi saya Borneo FC tim bagus dan juga kompak. Tapi kami juga dalam kondisi bagus dan akan bermain di kandang. Kalau kami bisa kompak dan kerja keras, tiga poin pasti bisa diraih," kata Gufroni dilansir iLeague.

Namun, Borneo FC juga memiliki modal tersendiri. Kapten Isenmulang, Ardi Ramdani, mengakui lawannya sedang berada dalam performa positif setelah meraih kemenangan di kompetisi level Asia.

"Tentunya pertandingan besok tidak mudah karena kami melawan tim yang sedang dalam performa bagus, mereka baru meraih kemenangan di level Asia dan sedang dalam tren positif. Mudah-mudahan mental kami tidak down, bisa memberikan permainan yang menarik, dan memenangkan pertandingan," tegas Ardi.

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Borneo FC Kembalinya Isenmulang ke Stadion Tuah Pahoe bisa menjadi suntikan motivasi tersendiri. Dukungan suporter berpotensi membuat tuan rumah tampil lebih berani, terutama setelah mendapatkan hasil positif dari pertandingan sebelumnya.

Namun, Borneo FC diperkirakan tidak akan mudah kehilangan poin. Kualitas skuad dan modal kemenangan di level Asia membuat Pesut Etam berpeluang memberikan tekanan kepada pertahanan tuan rumah.

Isenmulang juga masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Faktor adaptasi setelah baru tiga hari berada di Palangka Raya bisa menjadi tantangan tambahan bagi tim asuhan Mundari Karya.

Melihat kedua tim memiliki modal dan tantangan masing-masing, pertandingan diperkirakan berjalan ketat.

Isenmulang berpeluang memanfaatkan dukungan publik, tetapi Borneo FC memiliki kapasitas untuk mengimbangi permainan tuan rumah.