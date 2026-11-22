JawaPos.com - Derbi Kalimantan antara Isenmulang Kalteng FC dan Borneo FC Samarinda akan menjadi salah satu pertandingan menarik pada pekan ke-10 Super League 2026/2027. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, Minggu (22/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini memiliki arti penting bagi kedua kesebelasan. Isenmulang ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk kembali meraih poin, sedangkan Borneo FC datang dengan misi memperbaiki hasil pertandingan sebelumnya sekaligus mengawali era baru bersama pelatih Sergio Farias.

Bagi Borneo FC, laga ini menjadi kesempatan bagi Farias untuk menunjukkan sentuhan pertamanya setelah dipercaya menggantikan Mauro Jeronimo. Kehadiran pelatih asal Brasil tersebut tentu membawa harapan baru bagi Pesut Etam yang ingin kembali bersaing di papan atas.

Namun, lawatan ke Palangka Raya dipastikan tidak berjalan mudah. Isenmulang memiliki modal kepercayaan diri setelah berhasil mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 1-0 pada pertandingan sebelumnya, 7 November 2026.

Kemenangan tersebut menjadi hasil penting bagi tim asuhan Mundari Karya. Selain mengakhiri pertandingan dengan tiga poin, Isenmulang juga memperlihatkan kedisiplinan dalam menjaga pertahanan ketika menghadapi Persita.

Dari lima pertandingan terakhir di Super League 2026/2027, Isenmulang mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Mereka juga sempat bermain imbang melawan PSIM Yogyakarta dan Java United.

Meski demikian, posisi Isenmulang di klasemen masih belum aman. Mereka menempati peringkat ke-15 dengan koleksi enam poin dari sembilan pertandingan. Karena itu, tambahan poin di kandang sendiri menjadi kebutuhan penting untuk memperbaiki posisi.

Sementara itu, Borneo FC berada di peringkat ke-11 dengan raihan 10 poin dari delapan pertandingan. Pesut Etam memiliki catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir di seluruh kompetisi.

Hasil imbang 1-1 melawan PSM Makassar dan kekalahan 1-2 dari PSIM Yogyakarta menjadi catatan yang perlu diperbaiki. Farias tentu memiliki pekerjaan untuk membenahi permainan tim, terutama agar Borneo FC bisa kembali tampil konsisten.

Dari sisi komposisi pemain, Isenmulang diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1. Lucas Frigeri berpeluang mengawal gawang, dengan Indra Feri, Leonardo Silva Lelis, Douglas Cruz, dan Ardi Ramdani di lini pertahanan.

Sementara itu, Brayen Pondaag dan Modou Manneh diprediksi mengisi posisi gelandang bertahan. Kenji Nishioka, Adriel Fernandez, serta Rafli Ariyanto akan mendukung Adilson Silva sebagai ujung tombak.

Borneo FC diperkirakan turun dengan formasi 4-3-3. Kadu berpeluang menjadi penjaga gawang, didukung Reva Adi Utama, Christian Matheus, Iago Mendonca, dan Amar Brkic di lini belakang.

Di sektor tengah, Gabriel Oliveira, Juan Villa, dan Van Basty Sousa diprediksi menjadi pilihan. Sementara Asgal Habib, Hugo Samir, dan Marcos Astina berpeluang mengisi lini serang.

Belum adanya catatan pertemuan resmi antara kedua tim membuat pertandingan ini semakin menarik. Isenmulang memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, tetapi Borneo FC mempunyai kedalaman skuad dan pengalaman yang bisa menjadi pembeda.

Borneo FC sedikit lebih diunggulkan untuk membawa pulang poin. Namun, debut Sergio Farias juga bukan jaminan kemenangan, terlebih Isenmulang sedang memiliki kepercayaan diri setelah mengalahkan Persita.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat dengan kedua tim sama-sama berusaha mengambil inisiatif serangan. Isenmulang berpotensi memberikan perlawanan, tetapi kualitas lini depan Borneo FC bisa menjadi faktor penentu.