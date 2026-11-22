JawaPos.com — Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, menyoroti kesalahan antisipasi bola mati yang kembali terulang saat Green Force ditahan Java United dengan skor 1-1 pada pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (21/11/2026) sore.

Persoalan tersebut menjadi perhatian serius setelah tiga kejadian serupa muncul meski telah dievaluasi dalam latihan.

Hasil imbang tersebut terasa mengecewakan karena Persebaya Surabaya sebenarnya mampu mengawali pertandingan dengan sangat baik.

Miguel Pereira membawa Green Force unggul cepat ketika pertandingan baru berjalan tiga menit, sekaligus membangkitkan optimisme pendukung tuan rumah.

Namun, keunggulan itu tidak bertahan hingga turun minum setelah Java United berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-34.

Gol tersebut kembali memperlihatkan kelemahan pertahanan Persebaya Surabaya ketika menghadapi situasi bola mati yang seharusnya bisa diantisipasi.

Bernardo Tavares tidak menutupi kekecewaannya melihat persoalan serupa terus menghantui tim asuhannya.

Pelatih asal Portugal itu menilai kesalahan tersebut semakin mengkhawatirkan karena sebelumnya sudah menjadi fokus pembenahan dalam sesi latihan.

Mengapa Kesalahan Bola Mati Persebaya Surabaya Terus Terulang? Bernardo Tavares mengungkapkan gol Java United memiliki kemiripan dengan proses terjadinya gol yang pernah bersarang ke gawang Persebaya Surabaya dalam pertandingan sebelumnya.

Situasi tersebut mengingatkannya pada pertandingan menghadapi Garudayaksa serta Western Australia Football Team dalam laga persahabatan.

"Gol tersebut tercipta dengan cara yang sama seperti saat melawan Garudayaksa maupun saat menghadapi tim Australia," kata Bernardo Tavares.

Pernyataan tersebut menunjukkan persoalan antisipasi bola mati bukan sekadar kesalahan individual dalam satu pertandingan.

Ada pola yang kembali muncul ketika pemain harus membaca pergerakan lawan, menjaga ruang pertahanan, dan mengantisipasi datangnya bola ke area berbahaya.

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Tavares menjelaskan tim pelatih sebenarnya telah berupaya memperbaiki kelemahan tersebut melalui berbagai persiapan sebelum pertandingan.

Namun, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan selama latihan.

"Kami sudah berupaya memperbaiki hal ini dalam sesi latihan, namun sayangnya kesalahan yang sama kembali terjadi hingga tiga kali dalam pertandingan ini. Semoga kedepannya kesalahan seperti ini tidak terulang lagi," imbuhnya.

Pengakuan tersebut menjadi catatan penting bagi Persebaya Surabaya yang sedang berusaha mengembalikan konsistensi permainan.

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Apalagi, kesalahan dalam situasi bola mati berpotensi menghapus keuntungan yang sudah dibangun melalui kerja keras sepanjang pertandingan.

Unggul Cepat, Mengapa Persebaya Surabaya Gagal Mengamankan Kemenangan?

Persebaya Surabaya sebenarnya mempunyai modal ideal untuk mengendalikan pertandingan setelah Miguel Pereira mencetak gol pada menit ketiga.

Keunggulan cepat itu memberikan kesempatan bagi Green Force untuk mengatur tempo permainan sekaligus memaksa Java United mengejar ketertinggalan.

Namun, situasi pertandingan berubah setelah tim tamu berhasil memanfaatkan kelengahan pertahanan tuan rumah pada menit ke-34.

Gol penyeimbang tersebut membuat Persebaya Surabaya harus kembali membangun serangan demi mendapatkan keunggulan sebelum pertandingan berakhir.

Dari sisi statistik, pertandingan kedua tim berlangsung relatif berimbang meskipun Java United sedikit lebih dominan dalam penguasaan bola.

Tim tamu mencatatkan penguasaan bola sebesar 53 persen, sedangkan Persebaya Surabaya menguasai 47 persen jalannya pertandingan.

Keseimbangan juga terlihat dari jumlah percobaan mencetak gol yang dilakukan kedua kesebelasan sepanjang pertandingan.

Persebaya Surabaya dan Java United sama-sama menghasilkan 11 tembakan, memperlihatkan kedua tim memiliki kesempatan untuk mengubah kedudukan.

Perbedaannya terlihat pada akurasi penyelesaian akhir yang justru sedikit lebih baik ditunjukkan tim tamu.

Java United mencatatkan empat tembakan tepat sasaran, sementara Persebaya Surabaya hanya mampu menghasilkan tiga percobaan yang mengarah langsung ke gawang.

Statistik tersebut memperlihatkan pekerjaan rumah Green Force tidak hanya berkaitan dengan organisasi pertahanan saat menghadapi bola mati.

Efektivitas serangan juga perlu mendapat perhatian agar peluang yang tercipta dapat menghasilkan gol tambahan dan memperbesar kesempatan meraih kemenangan.

Peluang Emas Risto Mitrevski Gagal, Apa Kata Bernardo Tavares? Persebaya Surabaya sebenarnya masih mempunyai kesempatan untuk mengamankan tiga poin ketika pertandingan memasuki masa tambahan waktu babak kedua.

Risto Mitrevski mendapatkan peluang emas melalui sundulan pada menit ke-90+3, tetapi penjaga gawang Java United berhasil menggagalkan kesempatan tersebut.

Peluang itu menjadi salah satu momen paling menentukan bagi Green Force untuk mengubah hasil pertandingan.

Sayangnya, penyelamatan penjaga gawang lawan memastikan skor 1-1 tetap bertahan hingga pertandingan berakhir.

Bernardo Tavares mengaku frustrasi karena para pemain sudah menunjukkan keinginan besar untuk memenangkan pertandingan di hadapan pendukung sendiri.

Meski demikian, ia tetap memberikan apresiasi terhadap perjuangan seluruh pemain yang berusaha mencari gol kemenangan sampai menit terakhir.

"Situasi ini tentu membuat frustasi, padahal saya sangat menghargai sikap para pemain. Mereka telah berusaha memberikan yang terbaik, namun hasilnya tidak sesuai harapan," pungkas Bernardo Tavares.

Kekecewaan tersebut cukup beralasan mengingat Persebaya Surabaya sudah mendapatkan keuntungan sejak awal pertandingan melalui gol cepat Miguel Pereira.

Namun, kegagalan mempertahankan keunggulan membuat perjuangan sepanjang pertandingan hanya menghasilkan tambahan satu poin.

Apa Pekerjaan Rumah Terbesar Persebaya Surabaya Setelah Hasil Imbang Ini? Antisipasi bola mati menjadi salah satu prioritas pembenahan Persebaya Surabaya setelah kembali kehilangan keunggulan dalam pertandingan kandang.

Bernardo Tavares perlu memastikan evaluasi yang dilakukan selama latihan benar-benar diterapkan pemain ketika menghadapi tekanan dalam pertandingan kompetitif.

Selain memperbaiki koordinasi pertahanan, Green Force juga membutuhkan ketenangan ketika menghadapi situasi yang berpotensi mengancam gawang.

Komunikasi antarpemain, penempatan posisi, serta kemampuan membaca arah datangnya bola menjadi aspek penting untuk mengurangi risiko kesalahan serupa.

Persebaya Surabaya juga perlu meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir setelah hanya menghasilkan tiga tembakan tepat sasaran dari 11 percobaan.

Catatan tersebut menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan agar peluang yang dibangun tidak terbuang percuma.

Hasil imbang melawan Java United akhirnya menjadi pengingat jika keunggulan cepat belum cukup untuk menjamin kemenangan.