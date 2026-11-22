JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi Bali United pada pertandingan pekan ke-10 Super League 2026/2027. Serdadu Tridatu - julukan Bali United - yang sedang dalam performa impresif berpotensi mencuri kemenangan bersejarah pada laga tersebut.

Persib akan menjamu Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (22/11/2026) pukul 19.00 WIB. Laga ini menjadi salah satu big match pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan telak 6-0 atas Shan United dalam lanjutan ASEAN Club Championship 2026/2027. Akan tetapi, mereka memiliki catatan negatif di kompetisi domestik.

Pada pertandingan pekan kesembilan, Persib harus menelan kekalahan 1-2 dari Java United. Tim asuhan Igor Tolic itu tentu bertekad kembali ke jalur kemenangan di kompetisi domestik. Pertandingan melawan Bali United pun menjadi momentum penting bagi Pangeran Biru.

Meski perkasa di kompetisi Asia, performa Persib di Super League belum terlalu impresif. Pangeran Biru saat ini terkunci di posisi keenam dengan 16 poin dari lima kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Persib terpaut tiga angka dari Bali United yang sedang menempati posisi ketiga. Dengan demikian, Pangeran Biru wajib mengunci kemenangan dalam pertandingan ini demi kembali ke jalur kemenangan sekaligus merangsek naik ke posisi atas.

Namun, Bali United bukan lawan yang mudah dikalahkan. Skuad Serdadu Tridatu datang ke Bandung dengan modal ciamik. Tim asuhan Johnny Jansen itu belum terkalahkan dalam empat laga terakhir dengan rincian tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Kemenangan 3-0 atas Persik Kediri menjadi hasil teranyar yang diraih Bali United. Persiapan Serdadu Tridatu untuk menghadapi Persib juga cukup maksimal. Mereka sempat menjalani laga uji coba tertutup melawan Timnas Indonesia dengan skor yang berakhir imbang 1-1.

Bali United tentu mengusung misi meraih kemenangan di markas Persib. Pasalnya, tambahan tiga poin akan membawa mereka menempel ketat Persija yang berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 22 poin.

Bali United Punya Rekor Buruk Melawan Persib Meski datang dengan modal bagus, Bali United memiliki catatan buruk ketika menghadapi Persib. Serdadu Tridatu tidak pernah menang dalam sembilan pertemuan terakhir.

Bali United terakhir kali berhasil mengalahkan Persib pada musim kompetisi 2022/2023. Kala itu, Serdadu Tridatu menang tipis 3-2 saat bertandang ke markas Pangeran Biru pada 23 Agustus 2022.

Setelah itu, Bali United selalu kesulitan mengalahkan Persib. Dalam sembilan laga terakhir kedua tim bermain imbang sebanyak lima kali, sementara empat laga lainnya berhasil dimenangi Pangeran Biru.

Johnny Jansen Pastikan Bali United Siap Redam Persib Pelatih Bali United, Johnny Jansen,mengakui Persib merupakan tim yang kuat. Terlebih, mereka akan mendapatkan dukungan penuh dari Bobotoh di GBLA.

Namun, kondisi tersebut tidak mengurangi optimisme Bali United untuk membawa pulang tiga poin. Jansen menegaskan timnya siap memberikan perlawanan untuk menghentikan upaya Persib meraih hasil positif.

"Mereka adalah tim yang bagus. Semoga kami bisa menghentikannya (meraih hasil baik). Kami mempersiapkan diri dengan sangat baik, jadi kami akan siap meraih tiga poin di Bandung," tegas Jansen.

Prediksi Skor Persib vs Bali United Persib sedikit lebih diunggulkan karena bermain di kandang sendiri. Pangeran Biru memiliki rekor kandang impresif karena belum pernah terkalahkan dalam delapan pertandingan kandang di semua kompetisi musim ini.

Selain itu, Persib juga memiliki rekor pertemuan yang apik saat menghadapi Bali United. Akan tetapi, Pangeran Biru saat ini tengah menjalani jadwal super padat. Situasi tersebut menjadi tantangan berat bagi pelatih Igor Tolic untuk selalu menjaga kondisi fisik anak asuhnya.

Di sisi lain, Bali United memang punya catatan buruk saat menghadapi Persib. Akan tetapi, Serdadu Tridatu saat ini sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah menjalani musim yang cukup impresif.

Terlebih, Bali United menjadi tim paling produktif di Super League musim ini dengan mencatatkan 26 gol dari sembilan pertandingan. Catatan tersebut menjadi salah satu modal penting Serdadu Tridatu dalam lawatannya ke markas Persib.

Pertandingan pun diprediksi akan berjalan sengit sejak menit awal karena kedua tim sama-sama mengusung misi kemenangan demi memperbaiki posisi di papan klasemen sementara Super League. Namun, Bali United diperkirakan mampu mencuri kemenangan dalam laga tersebut sekaligus memutus rekor buruk melawan Persib.

Prediksi skor: Persib 1-2 Bali United.

Prediksi Susunan Pemain Persib vs Bali United Persib: Teja Paku Alam (PG); Sandy Walsh, Patricio Matricardi, Julio Cesar, Eliano Reijnders; Thom Haye, Marc Klok, Gakuto Notsuda; Ragnar Oratmangoen, Beckham Putra, Balsa Sekulic.

Pelatih: Igor Tolic.

Bali United: Mike Hauptmeijer (PG); Thomas Lam, Tim Geypens, Ricky Fajrin; Thijmen Goppel, Kadek Agung, Queven, Teppei Yachida; Irfan Jaya, Remco Balk, Marko Dugandzic.