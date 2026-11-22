JawaPos.com - PSSI mengecam keras kericuhan yang melibatkan suporter PSS Sleman usai pertandingan melawan Arema FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Ketum PSSI, Erick Thohir, menegaskan pihaknya mendukung kepolisian untuk mengusut tuntas insiden yang terjadi di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (20/11/2026) tersebut.

Kericuhan itu menjadi perhatian serius federasi lantaran melibatkan sejumlah tindakan yang mengganggu keamanan pertandingan. Mulai dari masuknya penonton ke lapangan, dugaan perusakan fasilitas stadion, hingga aksi kekerasan yang terjadi setelah pertandingan berakhir.

Erick menegaskan bahwa apa pun hasil pertandingan, tidak ada alasan bagi suporter untuk melakukan tindakan anarkistis. Menurutnya, keselamatan seluruh pihak yang berada di stadion harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola.

"Apa pun hasil pertandingan, kekerasan tidak bisa dibenarkan. Orang harus bisa datang ke stadion, mendukung timnya, dan pulang dengan aman. PSSI siap bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan itu," ujar Erick dalam keterangannya, dikutip Minggu (22/11/2026).

Erick mengajak seluruh pemangku kepentingan sepak bola untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan pertandingan. Dia meminta I.League, klub, panitia pelaksana, aparat keamanan, hingga kelompok suporter ikut mengambil peran agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

PSSI juga memastikan dukungannya terhadap langkah kepolisian dalam mengusut dugaan kekerasan dan perusakan di Stadion Maguwoharjo. Erick menyebut, federasi bersama I.League siap membantu proses penyelidikan dengan memberikan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan aparat.

"Kami mendukung kepolisian mengusut kejadian ini sampai tuntas. PSSI bersama I.League siap membantu menyediakan laporan pertandingan, rekaman, dan informasi lain yang dibutuhkan," tegas Erick.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Nusi menyampaikan bahwa federasi juga mendorong Komite Disiplin (Komdis) PSSI segera menindaklanjuti laporan kericuhan tersebut. PSSI turut meminta komite terkait mengkaji rekomendasi sanksi yang sebelumnya telah disampaikan oleh I.League.

"Kami mendorong Komdis segera menindaklanjuti laporan dan mengkaji rekomendasi I.League. Kami menghormati kewenangan Komdis untuk memeriksa perkara ini dan menentukan sanksi apabila terbukti ada pelanggaran," pungkas Yunus Nusi.

Sebelumnya, I.League telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait insiden yang melibatkan suporter PSS Sleman tersebut. Salah satunya adalah menggelar seluruh pertandingan kandang PSS tanpa kehadiran penonton.

Tak hanya itu, I.League juga merekomendasikan agar suporter PSS tidak diperbolehkan mendampingi tim saat menjalani pertandingan tandang hingga akhir musim ini. Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari langkah evaluasi menyusul kericuhan yang terjadi setelah laga kontra Arema FC.