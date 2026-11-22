JawaPos.com — Kapten Persebaya Surabaya, Francisco Rivera, mendesak rekan-rekannya segera mengubah mentalitas setelah Green Force kembali kehilangan poin penting saat ditahan Java United 1-1 pada pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (21/11/2026).

Kegagalan mempertahankan keunggulan membuat evaluasi dan kesiapan mental menjadi perhatian utama sang kapten.

Persebaya Surabaya sebenarnya mengawali pertandingan dengan sangat menjanjikan melalui gol cepat Miguel Pereira ketika laga baru berjalan tiga menit.

Namun, keunggulan tersebut menguap setelah Java United menyamakan kedudukan pada menit ke-37, sekaligus menggagalkan ambisi tuan rumah mengamankan tiga poin.

Hasil tersebut semakin memperpanjang penantian kemenangan Green Force setelah sebelumnya juga mengalami kesulitan meraih hasil maksimal dalam beberapa pertandingan kompetitif.

Situasi ini menjadi perhatian Rivera karena Persebaya Surabaya sebenarnya memiliki kemampuan untuk bersaing, tetapi belum konsisten menjaga keunggulan sepanjang pertandingan.

Bermain di hadapan Bonek dan Bonita seharusnya memberikan keuntungan tersendiri bagi pasukan Bernardo Tavares.

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Sayangnya, dukungan suporter belum cukup membantu Green Force mengamankan kemenangan yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki posisi mereka.

Mengapa Francisco Rivera Meminta Persebaya Surabaya Mengubah Mentalitas? Francisco Rivera menilai perubahan mentalitas menjadi kebutuhan mendesak setelah Persebaya Surabaya kembali gagal memaksimalkan pertandingan kandang.

Kapten asal Meksiko tersebut ingin seluruh pemain menjadikan hasil imbang melawan Java United sebagai pelajaran, bukan sekadar kekecewaan yang terus berlarut.

"Kami harus segera mengubah mentalitas dan menjadikan pertandingan ini sebagai bahan evaluasi," kata Rivera dalam sesi konferensi pers.

Pernyataan tersebut menunjukkan keinginan Rivera melihat respons berbeda dari rekan-rekannya setelah kehilangan poin penting.

Baginya, kemampuan bangkit dari hasil mengecewakan menjadi bagian penting dalam menjaga daya saing tim sepanjang kompetisi.

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Pemain berusia 32 tahun itu memahami besarnya harapan suporter setiap kali Persebaya Surabaya tampil di Stadion Gelora Bung Tomo.

Apalagi, Green Force sudah menjalani persiapan dengan serius untuk mengakhiri pertandingan melalui kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

"Tentu, kami kecewa karena target kami adalah meraih kemenangan di kandang sendiri, di Gelora Bung Tomo. Kami sudah bekerja keras, tetapi hasilnya belum sesuai dengan harapan," tutur pemain berusia 32 tahun.

Kekecewaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dua poin yang gagal diamankan, tetapi juga kesempatan memperbaiki momentum tim.

Rivera berharap pengalaman menghadapi Java United menjadi pengingat pentingnya mempertahankan konsentrasi ketika sudah berada dalam posisi unggul.

Keunggulan Cepat Menguap, Apa Masalah Persebaya Surabaya? Persebaya Surabaya kembali menghadapi persoalan mempertahankan keunggulan setelah gol cepat Miguel Pereira gagal menghasilkan kemenangan atas Java United.

Gol yang tercipta pada awal pertandingan sempat membuka peluang Green Force mengendalikan permainan, sebelum tim tamu menemukan jalan untuk menyamakan kedudukan.

Java United berhasil memanfaatkan situasi bola mati untuk membangun serangan yang berujung gol penyeimbang pada menit ke-37.

Kejadian tersebut menjadi perhatian karena pertahanan Green Force belum mampu mengantisipasi ancaman melalui umpan silang secara maksimal.

Rivera tidak ingin seluruh kesalahan hanya diarahkan kepada pemain Persebaya Surabaya tanpa mempertimbangkan kualitas lawan.

Menurutnya, Java United memiliki pengalaman dan kemampuan memanfaatkan situasi pertandingan, terutama ketika mendapatkan kesempatan melakukan transisi menyerang.

"Mereka adalah tim yang memiliki banyak pemain berkualitas dan berpengalaman," jelasnya.

“Mereka juga kuat dalam melakukan transisi serta memanfaatkan situasi bola mati. Sayangnya, kami kebobolan melalui situasi tersebut.”

Pengakuan Rivera memperlihatkan pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai skema serangan lawan, termasuk ketika permainan sedang berlangsung dalam tempo yang menguntungkan Green Force.

Keunggulan satu gol tidak otomatis memberikan jaminan kemenangan apabila organisasi pertahanan dan konsentrasi pemain belum terjaga.

Situasi tersebut sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi Bernardo Tavares bersama jajaran pelatih Persebaya Surabaya.

Perbaikan diperlukan agar tim tidak terus kehilangan momentum setelah berhasil mencetak gol terlebih dahulu dalam pertandingan.

Bagaimana Rivera Menghadapi Kekecewaan Bonek dan Bonita? Francisco Rivera memahami kekecewaan Bonek dan Bonita setelah Persebaya Surabaya kembali gagal memberikan kemenangan di Stadion Gelora Bung Tomo.

Sebagai kapten, ia menyadari tuntutan meraih tiga poin di kandang merupakan bagian dari tanggung jawab seluruh pemain Green Force.

Dukungan suporter menjadi alasan tambahan bagi tim untuk segera memperbaiki penampilan dalam pertandingan berikutnya.

Namun, Rivera juga menekankan pentingnya mengelola kekecewaan agar tidak mengganggu kesiapan mental menghadapi tantangan selanjutnya.

Kondisi tersebut menuntut para pemain memiliki sikap profesional ketika hasil pertandingan tidak berjalan sesuai rencana.

Evaluasi tetap diperlukan, tetapi perhatian harus segera diarahkan kepada persiapan pertandingan berikutnya daripada terus memikirkan kegagalan sebelumnya.

Rivera pun meminta seluruh anggota tim kembali membangun fokus setelah mendapatkan kesempatan beristirahat.

Ia tidak ingin hasil imbang melawan Java United membuat semangat pemain menurun ketika kompetisi masih menyisakan banyak pertandingan.

"Kami tidak boleh larut terlalu lama. Hari ini kami bisa beristirahat, tetapi mulai besok seluruh pemain harus kembali fokus mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya," tutup Rivera.

Apa yang Harus Diperbaiki Persebaya Surabaya pada Laga Berikutnya? Persebaya Surabaya perlu meningkatkan konsentrasi pertahanan, terutama ketika menghadapi umpan silang dan situasi bola mati yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan.

Hasil melawan Java United memperlihatkan pentingnya menjaga kedisiplinan permainan meskipun tim sudah berhasil mencetak gol lebih dahulu.

Selain aspek teknis, perubahan mentalitas seperti disampaikan Rivera menjadi bagian penting dari proses evaluasi Green Force.

Para pemain dituntut mampu mempertahankan intensitas, mengendalikan tekanan, dan memberikan respons tepat ketika lawan mulai meningkatkan serangan.

Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada di pundak Rivera sebagai kapten, tetapi juga menjadi kewajiban seluruh pemain Persebaya Surabaya.

Kerja sama antarlini dan komunikasi selama pertandingan diperlukan untuk mengurangi risiko kehilangan keunggulan akibat kesalahan yang sebenarnya dapat diantisipasi.

Hasil imbang 1-1 melawan Java United akhirnya menjadi pengingat penting bagi Green Force untuk segera berbenah sebelum kehilangan lebih banyak poin.