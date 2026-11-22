JawaPos.com — Bali United diprediksi mampu mencuri kemenangan tipis 1-0 atas Persib Bandung pada pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11/2026).

Tren positif Serdadu Tridatu dan padatnya jadwal Maung Bandung menjadi dua faktor yang berpotensi menentukan hasil pertandingan sekaligus membuka peluang tim tamu membawa pulang tiga poin.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar dalam persaingan Super League musim ini.

Persib Bandung berusaha mempertahankan dominasi di kandang, sedangkan Bali United datang dengan tekad mengakhiri catatan buruk dalam pertemuan terakhir kedua tim.

Pelatih Bali United, Johnny Jansen, menyadari pertandingan di Bandung tidak akan berjalan mudah meskipun tuan rumah harus membagi fokus antara kompetisi domestik dan Asia.

Ia menegaskan jadwal padat Persib Bandung bukan alasan bagi anak asuhnya untuk menganggap pertandingan bakal lebih ringan.

"Meskipun Persib memiliki jadwal padat, kami merasa tidak diuntungkan oleh faktor itu. Persib tetap tim kuat dan wajib kami lawan dengan strategi yang tepat," kata Jansen, Sabtu (21/11/2026).

Bisakah Bali United Memanfaatkan Jadwal Padat Persib Bandung? Persib Bandung menghadapi tantangan kebugaran karena harus menjalani pertandingan domestik dan kompetisi Asia dalam waktu berdekatan.

Setelah menghadapi Bali United pada Minggu (22/11/2026), Maung Bandung dijadwalkan kembali bertanding melawan Seoul FC tiga hari kemudian.

Situasi tersebut membuat pengelolaan kondisi fisik pemain menjadi aspek penting dalam persiapan pertandingan.

Pelatih Persib Bandung perlu mempertimbangkan keseimbangan antara menurunkan komposisi terbaik dan menjaga kebugaran skuad untuk agenda berikutnya.

Bali United berpotensi memanfaatkan situasi tersebut dengan meningkatkan intensitas permainan, terutama ketika pertandingan memasuki babak kedua.

Tekanan konsisten dan transisi menyerang yang efektif bisa menjadi senjata untuk menguji konsentrasi pertahanan tuan rumah.

Namun, Persib Bandung tetap memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri serta pengalaman menghadapi pertandingan dengan tekanan tinggi.

Status sebagai peraih tiga gelar juara liga secara beruntun memperlihatkan kapasitas Maung Bandung dalam menjaga daya saing.

Johnny Jansen juga tidak ingin menjadikan agenda Asia Persib Bandung sebagai dasar utama menyusun strategi pertandingan.

Pelatih asal Belanda tersebut lebih menekankan pentingnya kesiapan taktik agar Bali United mampu menghadapi kualitas individu maupun kolektivitas tuan rumah.

Head to Head Persib Bandung vs Bali United, Siapa Lebih Unggul? Persib Bandung memiliki catatan dominan dalam lima pertemuan terakhir melawan Bali United dengan mengoleksi empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Catatan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Serdadu Tridatu yang berusaha memutus tren negatif menghadapi Maung Bandung.

Secara keseluruhan, kedua tim telah bertemu sebanyak 24 kali di seluruh kompetisi dengan catatan Bali United meraih tujuh kemenangan, Persib Bandung enam kemenangan, dan 11 pertandingan berakhir imbang.

Statistik tersebut menunjukkan persaingan historis yang relatif seimbang meskipun Persib Bandung lebih dominan dalam beberapa musim terakhir.

Kemenangan terakhir Bali United atas Persib Bandung tidak tercatat dalam sembilan pertemuan terbaru yang disajikan.

Kondisi ini membuat pertandingan di GBLA menjadi kesempatan penting bagi Johnny Jansen untuk mengakhiri penantian panjang Serdadu Tridatu.

Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung vs Bali United Persib Bandung diperkirakan mengandalkan kombinasi pemain berpengalaman dan kekuatan individu untuk menguasai jalannya pertandingan sejak awal.

Kehadiran Marc Klok, Thom Haye, dan Beckham Putra berpotensi menjadi faktor penting dalam mengatur ritme permainan serta menciptakan peluang.

Sementara itu, Bali United memiliki sejumlah pemain yang mampu memberikan ancaman melalui serangan cepat dan pergerakan antarlini.

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Irfan Jaya, Remco Balk, dan Marko Dugandzic diperkirakan menjadi tumpuan utama untuk membongkar pertahanan Persib Bandung.

Prediksi starting XI Persib Bandung (3-4-3):

Teja Paku Alam; Patricio Matricardi, Danijel Loncar, Sandy Walsh; Thom Haye, Marc Klok, Ragnar Oratmangoen, Eliano Reijnders; Beckham Putra, Mariano Peralta, Balsa Sekulic.

Prediksi starting XI Bali United (4-3-3):

Mike Hauptmeijer; Thomas Lam, Tim Geypens, Ricky Fajrin, Thijmen Goppel; Kadek Agung, Teppei Yachida, Queven Inacio; Irfan Jaya, Remco Balk, Marko Dugandzic.

Pertarungan lini tengah diperkirakan menjadi salah satu kunci dalam menentukan tim yang lebih dominan mengendalikan pertandingan.

Bali United harus mampu membatasi ruang gerak gelandang Persib Bandung agar tidak terus mendapatkan kesempatan membangun serangan.

Prediksi Skor Persib Bandung vs Bali United, Mungkinkah Kejutan Terjadi? Bali United memiliki peluang mengakhiri dominasi Persib Bandung apabila mampu mempertahankan disiplin pertahanan dan memaksimalkan peluang melalui serangan balik.

Performa menjanjikan dalam sembilan pertandingan terakhir Super League menjadi modal penting bagi pasukan Johnny Jansen untuk tampil percaya diri.

Ketajaman lini depan Serdadu Tridatu juga berpotensi memberikan tekanan kepada barisan belakang Maung Bandung sepanjang pertandingan.

Namun, efektivitas penyelesaian akhir tetap menjadi faktor penentu karena peluang mencetak gol di kandang Persib Bandung kemungkinan tidak datang terlalu banyak.

Sebaliknya, Persib Bandung diperkirakan berusaha mengambil inisiatif serangan sejak menit awal untuk memanfaatkan dukungan publik GBLA.

Maung Bandung tentu tidak ingin kehilangan poin di kandang, terlebih setelah menunjukkan dominasi dalam sembilan pertemuan terakhir melawan Bali United.

Pertandingan berpotensi berlangsung dengan tempo tinggi karena kedua tim memiliki pemain berkualitas yang mampu mengubah situasi melalui satu peluang.

Jika Persib Bandung gagal memaksimalkan dominasi penguasaan bola, Bali United berkesempatan memberikan kejutan lewat transisi cepat.

Faktor kebugaran juga dapat memainkan peran penting ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir, terutama bagi Persib Bandung yang menghadapi jadwal kompetisi berdekatan.

Bali United berpeluang memanfaatkan celah tersebut apabila mampu menjaga organisasi permainan dan konsentrasi hingga peluit panjang.

Dengan mempertimbangkan tren permainan, ancaman lini depan Bali United, dan padatnya agenda Persib Bandung, tim tamu memiliki peluang mencuri kemenangan tipis.

Kemenangan ini membuka kesempatan Serdadu Tridatu mengakhiri sembilan pertemuan tanpa kemenangan atas Maung Bandung.