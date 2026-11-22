JawaPos.com — Prediksi skor Isenmulang Kalteng FC vs Borneo FC Samarinda mengarah pada kemenangan tipis tim tamu dengan skor 1-2 dalam Derbi Kalimantan pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Pertandingan di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, Minggu (22/11/2026) pukul 15.30 WIB, menjadi ujian penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi klasemen.

Duel ini mempertemukan dua pelatih dengan tantangan berbeda, yakni Mundari Karya bersama Isenmulang Kalteng FC dan Sergio Farias yang baru dipercaya menangani Borneo FC Samarinda.

Keduanya membutuhkan hasil positif untuk menjaga momentum sekaligus meningkatkan kepercayaan diri pemain menghadapi persaingan kompetisi.

Isenmulang Kalteng FC datang dengan modal kemenangan 1-0 atas Persita Tangerang pada 7 November 2026.

Sebaliknya, Borneo FC Samarinda berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah bermain imbang 1-1 melawan PSM Makassar pada pertandingan terakhir.

Bagaimana Kondisi Isenmulang Kalteng FC dan Borneo FC Menjelang Derbi Kalimantan? Isenmulang Kalteng FC menempati peringkat ke-15 klasemen sementara Super League 2026/2027 dengan mengoleksi enam poin dari sembilan pertandingan.

Posisi tersebut membuat tim asuhan Mundari Karya membutuhkan tambahan angka untuk menjauh dari persaingan papan bawah.

Borneo FC Samarinda berada dalam situasi sedikit lebih baik dengan menempati peringkat ke-11 berkat koleksi 10 poin dari delapan pertandingan.

Selisih empat poin memperlihatkan pentingnya pertandingan ini bagi kedua tim dalam memperbaiki posisi masing-masing.

Bermain di Stadion Tuah Pahoe menjadi keuntungan tersendiri bagi Isenmulang Kalteng FC karena mendapatkan dukungan langsung dari pendukungnya.

Namun, keuntungan kandang harus diimbangi konsistensi permainan, terutama ketika menghadapi tim yang memiliki kemampuan menyerang seperti Borneo FC Samarinda.

Mundari Karya memiliki alasan untuk mempertahankan pendekatan permainan disiplin setelah keberhasilan mencuri kemenangan di markas Persita Tangerang.

Hasil tersebut sekaligus memperlihatkan kemampuan Isenmulang Kalteng FC menjaga pertahanan hingga pertandingan berakhir.

Sementara itu, Sergio Farias menghadapi tantangan untuk memberikan perubahan positif setelah menggantikan Mauro Jeronimo sebagai pelatih Borneo FC Samarinda.

Derbi Kalimantan menjadi kesempatan penting untuk menunjukkan arah permainan yang ingin dibangun bersama Pesut Etam.

Bagaimana Performa Lima Pertandingan Terakhir Kedua Tim? Isenmulang Kalteng FC mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir Super League 2026/2027.

Catatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan, meskipun konsistensi permainan masih menjadi pekerjaan rumah Mundari Karya.

Kemenangan atas Persita Tangerang pada 7 November menjadi hasil terbaru sekaligus modal penting menghadapi Borneo FC Samarinda.

Sebelumnya, Isenmulang Kalteng FC sempat mengalami kekalahan telak 0-4 ketika bertandang menghadapi Persib Bandung pada 1 November.

Dua pertandingan kandang sebelumnya berakhir tanpa kemenangan setelah Isenmulang Kalteng FC bermain imbang 0-0 melawan PSIM Yogyakarta dan 1-1 menghadapi Java United.

Sementara itu, kemenangan tandang 1-0 atas Persijap Jepara pada 16 Oktober menunjukkan kemampuan mereka mencuri poin melalui pertahanan disiplin.

Borneo FC Samarinda sebenarnya memiliki catatan berbeda dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir.

Pesut Etam mengalahkan Bali United 1-0 dan PSS Sleman 2-1, tetapi gagal mempertahankan konsistensi pada pertandingan berikutnya.

Kekalahan 1-2 dari Java United dan PSIM Yogyakarta menjadi catatan penting bagi lini pertahanan Borneo FC Samarinda.

Hasil imbang 1-1 melawan PSM Makassar pada 7 November juga menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah untuk mengembalikan ketajaman serangan.

Dari lima pertandingan tersebut, Borneo FC Samarinda mencetak enam gol dan kebobolan enam kali. Sementara itu, Isenmulang Kalteng FC hanya menghasilkan tiga gol dan kemasukan lima gol dalam periode yang sama.

Siapa Lebih Diunggulkan dalam Derbi Kalimantan? Borneo FC Samarinda memiliki sedikit keunggulan dari sisi produktivitas serangan, tetapi Isenmulang Kalteng FC menunjukkan kemampuan bertahan yang cukup menjanjikan.

Pertemuan kedua tim diperkirakan berlangsung ketat karena masing-masing membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi klasemen.

Berdasarkan data head to head yang tersedia di laman ILeague, Isenmulang Kalteng FC dan Borneo FC Samarinda belum memiliki catatan pertemuan sebelumnya di kompetisi resmi.

Kondisi tersebut membuat pertandingan pekan ke-10 menjadi kesempatan bagi kedua tim mencatatkan kemenangan pertama dalam pertemuan mereka.

Isenmulang Kalteng FC diperkirakan mengandalkan formasi 4-2-3-1 dengan Adilson Silva sebagai ujung tombak serangan.

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Dukungan Adriel Fernandez, Kenji Nishioka, dan Rafli Ariyanto berpotensi menjadi faktor penting dalam membongkar pertahanan lawan.

Di kubu Borneo FC Samarinda, Sergio Farias berpeluang menggunakan formasi 4-3-3 dengan Marcos Astina, Hugo Samir, dan Asgal Habib di lini depan.

Kombinasi tersebut diharapkan mampu memberikan tekanan kepada pertahanan tuan rumah sejak awal pertandingan.

Pertarungan lini tengah juga berpotensi menentukan arah permainan karena kedua tim membutuhkan penguasaan bola untuk membangun peluang.

Borneo FC Samarinda dapat memanfaatkan Gabriel Oliveira, Juan Villa, dan Van Basty Sousa untuk menjaga keseimbangan sekaligus mendukung serangan.

Prediksi Skor dan Susunan Pemain Isenmulang Kalteng FC vs Borneo FC

Prediksi skor Isenmulang Kalteng FC vs Borneo FC Samarinda adalah 1-2 untuk kemenangan Pesut Etam.

Keunggulan produktivitas gol dan potensi perubahan permainan bersama Sergio Farias menjadi pertimbangan, meskipun tuan rumah tetap berpeluang memberikan perlawanan sengit.

Isenmulang Kalteng FC kemungkinan tampil lebih berhati-hati dengan mengutamakan organisasi pertahanan dan memanfaatkan serangan balik.

Sebaliknya, Borneo FC Samarinda diprediksi berusaha mengendalikan permainan untuk menciptakan peluang melalui kombinasi lini tengah dan penyerang sayap.

Prediksi susunan pemain Isenmulang Kalteng FC (4-2-3-1): Lucas Frigeri; Indra Feri, Leonardo Silva Lelis, Douglas Cruz, Ardi Ramdani; Brayen Pondaag, Modou Manneh; Kenji Nishioka, Adriel Fernandez, Rafli Ariyanto; Adilson Silva.

Prediksi susunan pemain Borneo FC Samarinda (4-3-3): Kadu; Reva Adi Utama, Christian Matheus, Iago Mendonca, Amar Brkic; Gabriel Oliveira, Juan Villa, Van Basty Sousa; Asgal Habib, Hugo Samir, Marcos Astina.

Kemenangan akan menjadi hasil berharga bagi Borneo FC Samarinda untuk memperbaiki posisi klasemen sekaligus mengawali perkembangan bersama Sergio Farias.

Namun, Isenmulang Kalteng FC tetap memiliki peluang mengejutkan apabila mampu mempertahankan kedisiplinan seperti ketika mengalahkan Persita Tangerang.