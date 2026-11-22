JawaPos.com — Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, menyiapkan sejumlah evaluasi setelah timnya ditahan imbang Java United dengan skor 1-1 pada pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (21/11/2026) sore.

Konsentrasi lini pertahanan, antisipasi bola silang, situasi bola mati, hingga pengambilan keputusan pemain menjadi perhatian utama pelatih asal Portugal tersebut.

Hasil imbang itu terasa mengecewakan karena Persebaya Surabaya sebenarnya mampu membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan tiga menit.

Miguel Pereira membawa Green Force unggul cepat, tetapi Java United berhasil menyamakan kedudukan melalui Ridho Syuhada pada babak pertama.

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Keunggulan yang gagal dipertahankan tersebut kembali memperlihatkan persoalan lama dalam organisasi pertahanan Persebaya Surabaya.

Bernardo Tavares menilai timnya masih melakukan kesalahan serupa meskipun berbagai pembenahan sudah dilakukan selama sesi latihan.

Mengapa Persebaya Surabaya Terus Kebobolan dengan Pola Serupa? Bernardo Tavares menyoroti kemiripan pola gol yang bersarang ke gawang Persebaya Surabaya dalam beberapa pertandingan terakhir.

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Menurutnya, gol Java United memiliki karakteristik hampir sama dengan gol yang sebelumnya dicetak Garudayaksa dan Western Australia Football Team.

"Gol tersebut sebenarnya memiliki pola yang hampir sama dengan gol yang dicetak Garudayaksa dan tim Australia ke gawang kami," ujar Tavares.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya persoalan berulang yang belum sepenuhnya terselesaikan dalam sistem pertahanan Green Force.

Situasi ini menjadi perhatian serius karena kesalahan yang sama terus muncul meskipun lawan yang dihadapi berbeda.

Tavares mengungkapkan tim pelatih sebenarnya sudah memberikan perhatian khusus terhadap kelemahan tersebut dalam latihan.

Namun, penerapan di lapangan belum berjalan sesuai harapan sehingga Persebaya Surabaya kembali kehilangan keunggulan.

"Kami sudah berusaha memperbaiki kelemahan ini dalam latihan. Sayangnya, kesalahan serupa masih kembali terjadi dalam pertandingan. Saya berharap hal seperti ini tidak terulang lagi ke depannya," katanya.

Persoalan tersebut membuat kemampuan membaca arah bola dan menjaga konsentrasi menjadi aspek penting dalam evaluasi berikutnya.

Apalagi, Persebaya Surabaya harus memastikan setiap pemain memahami tanggung jawabnya ketika menghadapi serangan dari sisi lapangan.

Unggul Cepat, Mengapa Persebaya Surabaya Gagal Mengamankan Kemenangan? Persebaya Surabaya sebenarnya mengawali pertandingan melawan Java United dengan cukup menjanjikan melalui gol cepat Miguel Pereira.

Keunggulan pada awal laga memberikan kesempatan bagi Green Force untuk mengendalikan permainan sekaligus membangun tekanan terhadap pertahanan lawan.

Bernardo Tavares juga menilai penampilan anak asuhnya pada babak pertama menunjukkan sejumlah perkembangan positif.

Para pemain mampu menciptakan peluang dan menemukan ruang untuk mengembangkan serangan sebelum akhirnya kehilangan keunggulan.

"Menurut saya, kami memulainya dengan cukup baik. Pada babak pertama, kami tampil positif dan mampu menciptakan beberapa peluang dan gol," jelasnya.

“Namun, kami kebobolan melalui situasi bola umpan silang. Dari situasi sepak pojok, lawan berhasil mencetak gol.”

Keterangan tersebut mempertegas perhatian Tavares terhadap kemampuan pemain mengantisipasi bola silang dan situasi sepak pojok.

Kedua aspek itu menjadi bagian penting dari pekerjaan rumah Green Force setelah gagal mempertahankan keunggulan di kandang.

Kebobolan pada babak pertama juga mengubah situasi pertandingan yang sebelumnya menguntungkan Persebaya Surabaya.

Tim tuan rumah akhirnya harus kembali berusaha mencari gol kemenangan setelah Java United berhasil menyamakan kedudukan.

Pengambilan Keputusan Pemain Juga Jadi Sorotan Bernardo Tavares Selain membenahi pertahanan, Bernardo Tavares meminta pemain Persebaya Surabaya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan ketika memasuki area berbahaya.

Evaluasi tersebut muncul karena sejumlah peluang menyerang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal meskipun ruang di pertahanan Java United tersedia.

Pelatih asal Portugal itu melihat beberapa momen ketika pemain sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi ruang di area dalam pertahanan lawan.

Namun, keputusan yang diambil belum selalu tepat sehingga peluang tersebut tidak menghasilkan keuntungan maksimal bagi Green Force.

"Di babak pertama, sebenarnya ada beberapa momen bagus yang kami ciptakan," ungkapnya.

“Hanya saja, terkadang pengambilan keputusan pemain belum tepat. Kami punya kesempatan mengeksplorasi ruang di area dalam pertahanan lawan.”

Catatan tersebut menunjukkan evaluasi Tavares tidak hanya berfokus pada kesalahan pemain bertahan ketika menghadapi tekanan lawan.

Efektivitas serangan juga menjadi perhatian karena Persebaya Surabaya membutuhkan penyelesaian yang lebih baik untuk mengubah peluang menjadi gol.

Kemampuan menentukan waktu mengoper, menembak, maupun memanfaatkan ruang menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas serangan.

Perbaikan tersebut diperlukan agar dominasi permainan dan peluang yang tercipta dapat memberikan hasil lebih maksimal.

Empat Laga Tanpa Kemenangan, Bagaimana Respons Bernardo Tavares? Hasil imbang melawan Java United memperpanjang catatan Persebaya Surabaya menjadi empat pertandingan kompetitif secara beruntun tanpa kemenangan.

Rentetan tersebut memperlihatkan Green Force masih kesulitan mendapatkan hasil maksimal meskipun beberapa pertandingan berlangsung dengan persaingan ketat.

Sebelumnya, Persebaya Surabaya bermain imbang 1-1 menghadapi Persijap Jepara sebelum kalah 2-3 dari Kendal Tornado FC pada ajang I.League Cup.

Green Force kemudian menyerah 0-1 dari Persija Jakarta dan kembali kehilangan dua poin ketika menjamu Java United.

Kemenangan 4-3 atas Western Australia Football Team dalam pertandingan persahabatan sempat memberikan suasana positif bagi skuad asuhan Bernardo Tavares.

Namun, hasil tersebut belum berhasil diterjemahkan menjadi kemenangan ketika Persebaya Surabaya kembali menjalani pertandingan kompetitif.

Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena Green Force harus segera menemukan konsistensi permainan untuk menghentikan rentetan hasil kurang memuaskan.

Terlebih, kegagalan mengamankan tiga poin kali ini terjadi di Stadion Gelora Bung Tomo, tempat Persebaya Surabaya mendapatkan dukungan langsung dari pendukungnya.

Bernardo Tavares tidak menampik rentetan hasil tersebut dapat menimbulkan rasa frustrasi di dalam tim.

Meski demikian, dia tetap memberikan apresiasi terhadap sikap dan kerja keras pemain sepanjang pertandingan menghadapi Java United.

"Terkadang situasi seperti ini memang membuat frustrasi," tutup Tavares.

“Saya menyukai sikap yang ditunjukkan para pemain karena mereka sudah berusaha memberikan yang terbaik di lapangan. Namun, hasil akhirnya belum sesuai dengan apa yang kami harapkan.”

Pernyataan itu menjadi gambaran sikap Tavares dalam menghadapi tekanan setelah empat pertandingan kompetitif tanpa kemenangan.

Dia tetap menghargai perjuangan pemain, tetapi menyadari hasil pertandingan belum mencerminkan harapan tim.

Kini, Persebaya Surabaya memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki konsentrasi pertahanan sekaligus meningkatkan efektivitas serangan dalam pertandingan berikutnya.