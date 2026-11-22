JawaPos.com – Pelatih Semen Padang FC Stefano Cugurra tak bisa menyembunyikan kekecewaan setelah timnya kalah tipis 0-1 dari PSIS Semarang dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026/27.

Bertanding di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (21/11) sore, Semen Padang sebenarnya mampu memberikan perlawanan kepada tuan rumah.

Namun, gol penalti pada masa tambahan waktu membuat Kabau Sirah harus pulang tanpa membawa poin.

Stefano Cugurra atau yang akrab disapa Teco menilai anak asuhnya sudah menunjukkan permainan yang cukup baik.

Dia bahkan melihat timnya memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol, terutama pada babak pertama.

Menurut pelatih asal Brasil tersebut, Semen Padang sempat bermain lebih bertahan sebelum mendapatkan kesempatan untuk mengancam pertahanan PSIS.

Sayangnya, peluang yang tercipta gagal dikonversi menjadi gol.

"Pertandingan ini pasti seru. Kami sempat bermain bertahan (di belakang) pada babak pertama, lalu kami punya beberapa peluang yang seharusnya bisa membuat kami mencetak gol lebih dulu," ujar Teco.

dia menyayangkan kegagalan timnya memanfaatkan kesempatan tersebut. Sebab, menurutnya, situasi pertandingan bisa saja berbeda apabila Semen Padang mampu mencetak gol lebih dahulu.

"Namun, di akhir pertandingan ada penalti untuk lawan, dan akhirnya kami harus menerima kekalahan hari ini," tambah dia.

Teco juga memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian akhir para pemain depan Semen Padang.

Dia mengaku sudah memberikan sejumlah materi latihan finishing dalam beberapa pekan terakhir.

"Mungkin pemain depan merasakan tekanan tersendiri. Saya sudah melatih banyak materi finishing dalam beberapa minggu terakhir. Di sesi latihan sebenarnya sudah jauh lebih bagus, tetapi di pertandingan resmi belum terlihat," jelas Stefano Cugurra.

Teco berharap para pemainnya bisa tampil lebih lepas pada pertandingan berikutnya.

Dia ingin anak asuhnya lebih percaya diri ketika mendapatkan peluang di depan gawang lawan.

"Mudah-mudahan ke depan mereka bisa lebih menikmati pertandingan. Saya sering bilang kepada mereka, saat ada kesempatan untuk mencetak gol lebih awal, kemungkinan besar kita bisa memenangkan pertandingan," ucap Stefano Cugurra.

Sementara itu, gelandang Semen Padang Gian Zola juga menyayangkan hasil pertandingan tersebut.

Dia menilai seluruh pemain sudah berusaha memberikan penampilan terbaik, termasuk para pemain pengganti yang mendapatkan kesempatan bermain pada babak kedua.

Namun, hilangnya konsentrasi pada menit-menit akhir menjadi kesalahan yang harus dibayar mahal oleh timnya.

"Sebagai pemain, kami sudah bekerja keras, termasuk para pemain pengganti yang masuk di babak kedua. Mungkin kami melakukan kesalahan di menit akhir dan hal itu sangat merugikan tim," tutur Gian Zola.

Kekalahan dari PSIS membuat Semen Padang FC masih tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Grup A dengan koleksi 14 poin.

Sebaliknya, kemenangan tersebut membawa PSIS Semarang naik ke posisi ketiga dengan raihan 17 poin.