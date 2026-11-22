JawaPos.com - PSIS Semarang berhasil mengamankan tiga poin penting saat menjamu Semen Padang FC pada pekan ke-10 Pegadaian Championship 2026/2027.

Bermain di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (21/11) sore, tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu menang tipis dengan skor 1-0.

Kemenangan PSIS ditentukan melalui gol Deri Corfe pada masa injury time. Striker asal Inggris tersebut sukses menjalankan tugasnya sebagai eksekutor penalti pada menit 90+6.

Hadiah penalti diberikan setelah Deri Corfe dijatuhkan pemain Semen Padang di dalam kotak terlarang.

Kesempatan tersebut tidak disia-siakan PSIS untuk memastikan kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Hasil ini menjadi tambahan modal penting bagi PSIS dalam persaingan Grup A.

Terlebih, pertandingan berjalan ketat hingga memasuki menit-menit akhir sebelum gol kemenangan akhirnya tercipta.

Pelatih Kepala PSIS Semarang Widodo Cahyono Putro mengapresiasi perjuangan para pemain.

Menurut pelatih yang akrab disapa WCP tersebut, tim mampu menjaga konsistensi dan menjalankan keputusan taktik dengan baik sepanjang pertandingan.

"Laga yang penuh dengan determinasi yang tinggi. Keputusan yang kita ambil di laga ini memang tepat. Tim tampil konsisten hingga akhir laga," kata Widodo seusai pertandingan.

Dia juga menilai para pemain mampu memanfaatkan peluang yang didapat, termasuk hadiah penalti pada penghujung pertandingan.

"Kita dapat penalti murni, kita maksimalkan jadi gol. Pemain tampil luar biasa, suporter juga dukungan luar biasa," tambah dia.

Widodo turut mengingatkan bahwa setiap pemain harus mampu memberikan penampilan terbaik ketika mendapatkan kesempatan bermain.

Dia berharap hasil positif tersebut bisa menjadi awal kebangkitan PSIS secara bertahap. Widodo juga meminta para pemain tetap bersabar dan terus bekerja keras untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

"Terima kasih perjuangan pemain di laga ini. Mari kita bangkit step by step. Sabar menunggu momen. Terima kasih juga dukungan luar biasanya fans PSIS," ucap Widodo.

Sementara itu, pemain PSIS, Ricki Ariansyah, menyebut kemenangan atas Semen Padang merupakan hasil kerja keras seluruh anggota tim.

Dia menegaskan bahwa PSIS memang tidak ingin kehilangan poin ketika bermain di kandang sendiri.

"Inilah hasil kerja keras kita. Pelatih sudah memberikan instruksi kepada kita. Kita tidak boleh kehilangan poin di kandang kita sendiri," kata Ricki.

Tambahan tiga poin membuat PSIS Semarang kini mengoleksi 17 poin dan menempati peringkat ketiga klasemen sementara Grup A Pegadaian Championship 2026/2027.