JawaPos.com - Persikad Depok bersiap menghadapi Adhyaksa FC Bekasi pada pekan ke-10 Pegadaian Championship 2026/27.

Pertandingan yang menjadi pembuka putaran kedua Grup A tersebut akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (22/11) pukul 19.00 WIB.

Pelatih Kepala Persikad Depok Achmad Zulkifli memastikan timnya dalam kondisi siap menghadapi pertandingan tersebut.

Bermain di kandang sendiri, Persikad menargetkan tiga poin untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen Grup A.

Achmad berharap para pemain mampu menjalankan instruksi dan strategi yang telah disiapkan selama sesi latihan.

Menurut dia, kedisiplinan dalam menerapkan game plan akan menjadi salah satu faktor penting untuk meraih hasil maksimal.

"Insya Allah untuk pertandingan ini kita siap. Besok adalah pertandingan pertama di putaran kedua, dan itu di kandang," kata Achmad Zulkifli.

"Mudah-mudahan anak-anak bisa mengaplikasikan game plan yang pelatih instruksikan, dan dapat memberikan hasil yang maksimal pada pertandingan besok malam," ujar Achmad Zulkifli dalam konferensi pers jelang pertandingan.

Meski memiliki keuntungan bermain di kandang, Persikad tidak ingin meremehkan kekuatan Adhyaksa FC.

Terlebih, tim tamu kini ditangani oleh pelatih caretaker setelah adanya perubahan di jajaran kepelatihan.

Achmad justru menilai situasi tersebut bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain Adhyaksa FC.

Pergantian pelatih berpotensi membuat pemain lawan tampil lebih bersemangat demi mendapatkan kepercayaan dan tempat di dalam tim.

"Pelatih saat pertandingan cuma 20 persen penentu hasil, intinya bagaimana kerja pemain ketika bertanding. Saya rasa mereka pemain profesional, apalagi sudah ada caretaker di situ yang tahu banyak tentang kedalaman tim," jelas Achmad Zulkifli.

Dia juga mengingatkan anak asuhnya agar tidak menganggap perubahan pelatih lawan sebagai keuntungan. Sebab, kondisi tersebut justru bisa menjadi momentum kebangkitan Adhyaksa FC.

"Saya rasa itu tidak menjadi keuntungan buat kita, malah bisa menjadi bumerang. Takutnya nanti itu jadi momentum mereka untuk membalikkan keadaan atau membangkitkan kepercayaan diri mereka," lanjut Achmad Zulkifli.

Di sisi lain, Persikad juga harus mengatur komposisi pemain karena jadwal pertandingan pada putaran kedua cukup padat. Dalam satu pekan ke depan, mereka dijadwalkan menjalani tiga pertandingan.

Achmad mengaku sudah menyiapkan rotasi untuk menjaga kebugaran pemain.

Persikad memiliki 33 pemain yang dinilai siap diturunkan sehingga perubahan komposisi tidak seharusnya mengurangi kekuatan tim.

"Kita punya 33 pemain yang sudah siap bertanding di semua level kompetisi. Intinya, saya akan mencoba merotasi pemain di setiap gimnya. Ini tidak menjadi alasan buat kita untuk tidak mendapat hasil yang baik," ungkap Achmad Zulkifli.

Persikad Depok saat ini menempati peringkat ketiga klasemen sementara Grup A dengan koleksi 16 poin dari sembilan pertandingan.