JawaPos.com - Adhyaksa FC Bekasi bertekad mengawali putaran kedua Pegadaian Championship 2026/27 dengan hasil positif.

Tim berjuluk Adhyaksa tersebut akan menghadapi tuan rumah Persikad Depok pada pertandingan pekan ke-10 Grup A di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (22/11) pukul 19.00 WIB.

Menghadapi pertandingan ini, Adhyaksa FC Bekasi datang dengan persiapan yang cukup panjang.

Caretaker Adhyaksa FC Bekasi Amirul Mukminin memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi bugar setelah menjalani latihan intensif selama kurang lebih 10 hari.

Persiapan tersebut dilakukan untuk memastikan tim memiliki kesiapan fisik maupun taktik sebelum kembali menjalani persaingan di kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia itu.

Amirul juga menyebut tidak ada kendala berarti terkait kondisi pemain. Seluruh penggawa Adhyaksa FC Bekasi siap menjalani pertandingan melawan Persikad Depok.

Meski demikian, Adhyaksa FC Bekasi tidak ingin menganggap pertandingan ini sebagai laga yang mudah.

Persikad memiliki catatan cukup baik sepanjang putaran pertama dan saat ini berada di papan atas klasemen sementara Grup A.

Selain persiapan fisik dan taktik, tim pelatih Adhyaksa FC Bekasi juga memberikan perhatian khusus terhadap hasil pertemuan pertama kedua tim.

Pada pertandingan pekan kedua yang berlangsung di Stadion Patriot, 18 September 2026, Adhyaksa FC Bekasi harus menelan kekalahan 1-2 dari Persikad Depok.

Dari sisi klasemen, Adhyaksa FC Bekasi masih membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisinya.

Mereka berada di peringkat kedelapan dengan koleksi delapan poin dari sembilan pertandingan, hasil satu kemenangan, lima imbang, dan tiga kekalahan.

Sementara itu, Persikad Depok menempati posisi ketiga dengan 16 poin. Tim tuan rumah telah mengumpulkan lima kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Perbedaan posisi tersebut membuat Persikad lebih diunggulkan. Namun, Adhyaksa FC Bekasi memiliki kesempatan untuk memberikan kejutan jika mampu menjalankan evaluasi dengan baik.