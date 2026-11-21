JawaPos.com - Persib Bandung menjamu Bali United di pekan ke-10 Super League. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu, (22/11) pukul 19.00 WIB.

Dalam lima pertemuan terakhir, Persib Bandung terlalu perkasa bagi Bali United.

Melansir Transfermarkt, Persib memenangkan empat laga dan satu laga berakhir imbang.

Menjelang menghadapi Bali United, Persib sudah menemukan permainan terbaiknya setelah mengalahkan Shen United di ASEAN Club Championship 2026.

Sementara di Super League, tim asuhan Igor Tolic tersebut sempat kalah dari Java United di pekan kesembilan.

Sementara Bali United, sedang dalam performa terbaiknya. Lima laga terakhir, tim berjuluk Serdadu Tridatu tersebut hanya kalah satu laga, imbang sekali, dan tiga laga meraih kemenangan.

Dengan modal tidak pernah kalah di kandang, Persib tampaknya akan memenangkan laga. Persib Bandung diprediksi menang dengan skor 2-1 melawan Bali United.

Dari sisi pemain, Marc Klok memastikan kondisi tim sangat percaya diri setelah menang melawan Shan United.

Sang kapten ingin hasil itu menjadi modal untuk menghadapi Bali United.

"Kami baru mulai setelah libur, kami menang kemarin, semua fresh, semua percaya diri, hasil kemarin juga baik. Dan kami ingin hasil baik di liga juga setelah kalah dari Java United kemarin," kata Marc Klok yang dikutip laman resmi Persib Bandung, Sabtu (21/11).

Gelandang 33 tahun tersebut sangat antusias untuk bermain di GBLA. Klok berharap cuaca bisa bersahabat untuk laga melawan Bali United.