JawaPos.com - Mauro Zijlstra menunjukkan permainan klinis ketika Arema FC mengalahkan PSS Sleman di pekan ke-10 Super League.

Laga yang berakhir dengan skor 3-0 tersebut dimainkan di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11).

Satu gol berhasil diciptakan Mauro Zijlstra. Gol yang dicetaknya terjadi pada menit ke-90+4 dan menjadi gol terakhir Arema FC saat mengalahkan PSS Sleman.

Permainan efektif dan klinis ditunjukkan Mauro Zijlstra di lini penyerangan.

Dia baru masuk pada menit ke-77 menggantikan Samuel Otusanya, tapi mampu mencetak gol tanpa harus membuat banyak peluang.

Secara statistik permainan yang melansir I League, Mauro melepaskan satu tendangan ke arah gawang.

Tendangan tersebut langsung berbuah gol, saat dirinya diberikan umpan terobosan oleh Matheus Balde.

Gol itu seakan membuktikan bahwa Mauro merupakan salah satu penyerang klinis yang dimiliki Arema FC.

Pemain yang sedang dipinjamkan Persija tersebut tidak perlu membutuhkan banyak peluang untuk mencetak gol.

Setelah mencetak gol, Mauro menuliskan pesan singkat di sosial media. Pemain 22 tahun tersebut, ingin meningkatkan performanya dan menikmati permainannya.

"Terus berkembang dan nikmati," tulis dia di Instagram pribadi.

Bagi Mauro, golnya ke gawang PSS merupakan golnya yang kedua bagi Arema FC.

Hal itu merupakan sebuah peningkatan dari performanya musim lalu, ketika dia tidak bisa mencetak satu gol pun bersama Persija.