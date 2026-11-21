JawaPos.com - Duel klasik antara PSM Makassar kontra Persija Jakarta berakhir tanpa pemenang setelah bermain imbang 1-1 pada pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Sabtu (21/11) malam WIB.

PSM Makassar Panen Peluang, Nadeo Argawinata Tampil Gemilang PSM Makassar tampil sangat agresif sejak menit awal di hadapan pendukung sendiri.

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Skuad berjuluk Juku Eja itu mencetak peluang emas pertamanya pada menit ketujuh lewat tendangan Rizky Eka Patama, namun masih melambung di atas mistar Persija.

Padahal, dia sudah dalam posisi ideal, tetapi sayang penyelesaian tidak maksimal.

Selang lima menit, Juku Eja nyaris mencetak gol keunggulan setelah sontekan Kodai Tanaka berhasil melewati Nadeo Argawinata.

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Namun bek Persija, Denis Kolinger, dengan sigap menyapu bola tersebut sehingga hanya berujung sepak pojok.

Persija sempat mengancam pertahanan tuan rumah pada menit ke-17.

Kerim Memija mengirim umpan silang kepada Alexander Jeremejeff, tetapi tendangan Jeremejeff masih melenceng tipis ke sisi kiri gawang PSM Makassar.

Skema serangan balik cepat yang dilancarkan PSM Makassar sukses membuat lini pertahanan Persija kerepotan.

Skuad Juku Eja bahkan menciptakan dua peluang emas dalam kurun waktu lima menit.

Peluang emas pertama diciptakan Kodai Tanaka pada menit ke-21, tetapi tendangannya berhasil diblok Nadeo.

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Berselang empat menit giliran Rizky Eka yang kembali mendapat peluang emas, namun lagi-lagi berhasil diamankan kiper Persija.

Setelah itu, pertandingan kembali berjalan sengit dengan kedua tim saling jual beli serangan.

Namun, hingga laga memasuki menit ke-40, belum ada peluang emas tambahan yang mampu diciptakan PSM Makassar dan Persija.

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Nadeo kembali menjadi sosok menyebalkan bagi tim tuan rumah.

Pasalnya, kiper berlabel Timnas Indonesia itu kembali melakukan penyelamatan gemilang setelah menepis tendangan bebas Rizky Eka Pratama pada menit ke-42.

Hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama, skor imbang 0-0 tetap bertahan.

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PSM Makassar dan Persija harus bekerja lebih ekstra lagi pada paruh kedua jika ingin meraih hasil positif.

Persija dan PSM Makassar Saling Berbalas Gol Persija kembali memegang kemudi permainan setelah jeda turun minum.

Pada menit ke-52, Dony Tri melakukan tendangan spekulatif dari luar kotak penalti, tetapi berhasil ditepis kiper PSM Makassar, Muhammad Ardiansyah, sehingga hanya berujung sepak pojok.

Selang tiga menit, PSM Makassar nyaris merobek jaring gawang Persija. Fahrul Aditia yang baru masuk ke lapangan mendapatkan peluang emas 24 karat.

Sayangnya, tendangan yang dilepaskan justru tidak mengarah ke gawang, padahal sudah berhadapan satu lawan satu dengan Nadeo.

Sampai akhirnya, Persija berhasil membuka keran golnya lebih dulu pada menit ke-62 lewat sepakan Alexander Jeremejeff setelah memanfaatkan kepanikan lini pertahanan PSM Makassar.

Namun, keunggulan Macan Kemayoran tidak berlangsung lama.

PSM Makassar langsung membalasnya pada menit ke-66.

Skuad Juku Eja mencetak gol penyeimbang melalui tendangan salto indah yang dilepaskan Kodai Tanaka setelah memanfaatkan sontekan Akbar Tanjung.

PSM Makassar Bermain dengan 10 Pemain usai Nenad Lalic Diganjar Kartu Merah Skuad Juku Eja yang sedang dalam ritme permainan terbaiknya justru harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-85.

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Nenad Lalic diganjar kartu merah setelah menginjak kaki Ivan Mamut. Situasi tersebut coba dimanfaatkan oleh Persija.

Persija nyaris mencetak gol keunggulan pada masa injury time melalui umpan Dony Tri yang mengarah kepada Rizky Ridho.

Sialnya, sontekan Ridho belum bisa merobek jaring gawang tuan rumah karena bola melenceng tipis.

Skuad Macan Kemayoran terus mengerahkan segala upaya untuk mencetak gol keunggulan di sisa waktu yang ada.

Namun pada akhirnya, upaya anak asuh Shin Tae-yong belum berbuah manis. PSM Makassar dan Persija berbagi angka setelah bermain imbang 1-1.

Susunan Pemain PSM Makassar: Muhammad Ardiansyah (PG); Nenad Lalic, Dusan Lagator, Aloisio Neto; Henhen Herdiana, Resky Fandi, Navarone Foor, Victor Luiz; Luka Bulatovic, Rizky Eka Pratama, Kodai Tanaka.

Pelatih: Darije Kalezic.

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Persija Jakarta: Nadeo Argawinata (PG); Kerim Memija, Radovan Pankov, Denis Kolinger, Dony Tri Pamungas; Fabio Calonego, Stjepan Loncar, Rayhan Hannan; Arlyansyah Abdulmanan, Witan Sulaeman, Alexander Jeremejeff.