JawaPos.com - Pelatih Java United Fabio Lefundes bersyukur timnya mampu meredam tekanan tuan rumah Persebaya Surabaya saat mengamankan hasil imbang 1-1.

Laga pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027 itu berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (21/11).

"Kami tahu pertandingan melawan Persebaya di Gelora Bung Tomo selalu sulit bagi tim mana pun yang datang ke sini, tetapi kami bersyukur bisa membawa pulang satu poin dari laga tandang ini," kata Fabio Lefundes dilansir dari Antara.

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Menurut dia, tim pelatih sempat terkejut dengan susunan pemain yang diturunkan Persebaya karena berbeda dari perkiraan berdasar hasil analisis timnya sebelum pertandingan.

Meskipun demikian, dia juga telah melakukan analisis cepat, yakni Persebaya banyak membangun serangan melalui sisi kiri pertahanan Java United.

Sehingga timnya segera melakukan penyesuaian posisi setelah kebobolan pada awal pertandingan.

Perubahan tersebut, kata dia, membuat Java United mampu mengimbangi permainan tuan rumah, menguasai bola dengan lebih baik.

Sehingga Java United mampu membangun serangan hingga mencetak gol penyama kedudukan sebelum babak pertama berakhir.

"Kami sempat tertinggal sangat cepat, tetapi tim bermain kuat dan berani, kemudian segera bangkit sehingga bisa mencetak gol penyama kedudukan pada babak pertama," ucap Fabio Lefundes.

Pelatih asal Brasil itu menambahkan, timnya bahkan memiliki peluang untuk mencetak gol kedua, tetapi tetap bersyukur dapat mempertahankan hasil imbang hingga pertandingan berakhir.

"Kami berharap pada pertandingan berikutnya, Java United bahkan Persebaya bisa kembali ke jalur kemenangan," ujar Fabio Lefundes.

Sementara itu, pemain Java United Yakob Sayuri mengungkapkan rasa syukur atas hasil yang diperoleh timnya setelah menghadapi pertandingan sulit di kandang Persebaya.

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"Kami tahu Persebaya dalam beberapa pertandingan terakhir mendapatkan hasil yang kurang maksimal dan mungkin ingin meraih tiga poin di kandang sendiri, tetapi saya mengapresiasi kerja keras teman-teman sehingga kami bisa mendapatkan hasil ini," kata Yakob.

Selain itu, Yakob juga menjelaskan sempat menegur saudara kembarnya, Yance Sayuri, ketika terjadi situasi di depan gawang Persebaya karena menilai peluang tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk melancarkan serangan.