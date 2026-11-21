JawaPos.com - PSM Makassar menciptakan banyak peluang emas ke gawang Persija Jakarta di babak pertama pada pertandingan pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Namun, belum ada gol yang tercipta dalam duel yang berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Sabtu (21/11) malam WIB.

PSM Makassar Panen Peluang, Nadeo Argawinata Tampil Gemilang PSM Makassar tampil sangat agresif sejak menit awal di hadapan pendukung sendiri.

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Skuad berjuluk Juku Eja itu mencetak peluang emas pertamanya pada menit ketujuh lewat tendangan Rizky Eka Patama, namun masih melambung di atas mistar Persija.

Padahal, dia sudah dalam posisi ideal, tetapi sayang penyelesaiaannya tidak maksimal.

Selang lima menit, Juku Eja nyaris mencetak gol keunggulan setelah sontekan Kodai Tanaka berhasil melewati Nadeo Argawinata.

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Namun bek Persija, Denis Kolinger, dengan sigap menyapu bola tersebut sehingga hanya berujung sepak pojok.

Persija sempat mengancam pertahanan tuan rumah pada menit ke-17.

Kerim Memija mengirim umpan silang kepada Alexander Jeremejeff, tetapi tendangan Jeremejeff masih melenceng tipis ke sisi kiri gawang PSM Makassar.

Skema serangan balik cepat yang dilancarkan PSM Makassar sukses membuat lini pertahanan Persija kerepotan.

Skuad Juku Eja bahkan menciptakan dua peluang emas dalam kurun waktu lima menit.

Peluang emas pertama diciptakan Kodai Tanaka pada menit ke-21, tetapi tendangannya berhasil diblok Nadeo.

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Berselang empat menit giliran Rizky Eka yang kembali mendapat peluang emas, namun lagi-lagi berhasil diamankan kiper Persija.

Setelah itu, pertandingan kembali berjalan sengit dengan kedua tim saling jual beli serangan.

Namun, hingga laga memasuki menit ke-40, belum ada peluang emas tambahan yang mampu diciptakan PSM Makassar dan Persija.

Nadeo kembali menjadi sosok menyebalkan bagi tim tuan rumah.

Pasalnya, kiper berlabel Timnas Indonesia itu kembali melakukan penyelamatan gemilang setelah menepis tendangan bebas Rizky Eka Pratama pada menit ke-42.

Hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama, skor imbang 0-0 tetap bertahan.

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PSM Makassar dan Persija harus bekerja lebih ekstra lagi pada paruh kedua jika ingin meraih hasil positif.

Susunan Pemain PSM Makassar: Muhammad Ardiansyah (PG); Nenad Lalic, Dusan Lagator, Aloisio Neto; Henhen Herdiana, Resky Fandi, Navarone Foor, Victor Luiz; Luka Bulatovic, Rizky Eka Pratama, Kodai Tanaka.

Pelatih: Darije Kalezic.

Persija Jakarta: Nadeo Argawinata (PG); Kerim Memija, Radovan Pankov, Denis Kolinger, Dony Tri Pamungas; Fabio Calonego, Stjepan Loncar, Rayhan Hannan; Arlyansyah Abdulmanan, Witan Sulaeman, Alexander Jeremejeff.