JawaPos.com - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyoroti seringnya pemain melakukan kesalahan sendiri.

Green Force bermain imbang 1-1 melawan Java United pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (21/11).

"Kami sudah mencoba memperbaiki hal ini dalam latihan, tetapi sayangnya dalam pertandingan kami kembali melakukan kesalahan yang sama sebanyak tiga kali, semoga ke depannya tidak terulang lagi," kata Tavares saat konferensi pers setelah pertandingan di Stadion GBT Surabaya seperti dilansir dari Antara.

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Dia menjelaskan, anak asuhnya sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik dan mampu menciptakan sejumlah peluang.

Tapi mereka gagal mengantisipasi tendangan sudut yang berujung gol penyama kedudukan Java United.

Selain itu, kata dia, para pemain juga beberapa kali kurang tepat mengambil keputusan ketika memiliki kesempatan mengeksplorasi ruang di belakang pertahanan lawan. Sehingga kehilangan penguasaan bola di lini tengah.

Meskipun anak asuhnya membuat kesalahan, Tavares menilai Java United juga lebih kuat dalam melakukan transisi pada awal babak kedua.

"Kami mengambil risiko dengan memasukkan lebih banyak pemain menyerang untuk mencoba memenangkan pertandingan, tetapi sayangnya Toni mengalami cedera dan meskipun kami mendapatkan lebih banyak peluang, tembakan-tembakan tersebut tidak menghasilkan gol," ujar Bernardo Tavares.

Meskipun hanya mengantongi satu poin, dia mengapresiasi sikap para pemain yang telah berusaha memberikan kemampuan terbaik, meskipun hasil pertandingan belum sesuai dengan target tim yang menginginkan tiga poin.

Bahkan, lanjut dia, penjaga gawang Lutfi Masrohan telah menjalankan tugas dengan baik untuk menggantikan Ernando Ari yang mengalami cedera saat latihan.

Sedangkan Reza mengalami cedera ketika memperkuat tim nasional.

Sementara itu, kapten Persebaya Francisco Rivera mengakui timnya merasa frustrasi karena gagal meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri meskipun telah berusaha menciptakan sejumlah peluang.

Oleh karena itu, kata dia, para pemain perlu segera mengubah mentalitas dan mempersiapkan diri untuk kembali meraih hasil positif pada pertandingan selanjutnya.