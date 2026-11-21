JawaPos.com - Operator kompetisi I.League mengecam keras insiden kerusuhan suporter PSS Sleman selepas pertandingan melawan Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11).

Kericuhan tersebut membuat skuad Super Elja -julukan PSS Sleman terancam sanksi berat.

Kericuhan pecah setelah pertandingan pekan ke-10 Super League 2026/2027 antara PSS Sleman kontra Arema FC berakhir.

Hasil buruk yang diterima Super Elja setelah takluk dengan skor 0-3 membuat emosi sejumlah pendukung tuan rumah tidak terbendung.

Sejumlah suporter memasuki area lapangan dan melampiaskan kekecewaan mereka hingga merusak fasilitas stadion.

Selain itu, terdapat dugaan tindak kekerasan yang dilakukan suporter tuan rumah kepada pendukung tim tamu, Aremania.

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I.League menilai peristiwa ini serius dan tidak dapat ditoleransi. Direktur Utama I.League Ferry Paulus menegaskan, kejadian tersebut menjadi perhatian serius.

Berdasar laporan awal Match Commissioner (MC) di Sleman, I.League langsung mengambil langkah untuk memproses insiden itu.

Proses tersebut berjalan melalui mekanisme disiplin yang berlaku.

"Ini kejadian yang sangat memalukan. Di tengah upaya besar kita melakukan transformasi sepakbola Indonesia, masih ada tindakan seperti ini," ujar Ferry.

"Tidak bisa dibiarkan. Kami tidak ingin perilaku semacam ini menjadi virus yang menjalar ke stadion-stadion lain. Sepak bola kita tidak boleh terus tersandera oleh tindakan kekerasan," tegas Ferry dalam keterangan resminya, Sabtu (21/11).

I.League memastikan laporan awal pertandingan sudah disampaikan kepada Komite Disiplin (Komdis) PSSI.

Laporan itu disertai proses pengumpulan bukti, rekaman, dan keterangan dari seluruh pihak terkait.

Namun, I.League menilai penanganan kejadian ini tidak cukup hanya lewat proses disiplin olahraga. Ferry pun meminta aparat penegak hukum ikut turun tangan.

"Kami juga mendukung aparat kepolisian untuk mengusut dan menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan maupun perusakan," tandas Ferry.

"Ini bukan sekadar persoalan pelanggaran regulasi dan diaiplin. Jika terdapat unsur pidana, harus diproses melalui jalur hukum. Tidak boleh ada pembenaran atas tindakan seperti ini, apa pun alasannya," terang dia.

I.League juga menyoroti berulangnya insiden keamanan dan ketertiban yang berkaitan dengan pertandingan PSS Sleman dalam beberapa musim terakhir.

Menurut mereka, dibutuhkan langkah tegas agar kejadian serupa tidak terus terulang.

Atas dasar itu, I.League mendorong Komdis PSSI menjatuhkan sanksi berat kepada Super Elja.

Sanksi tersebut berupa penyelenggaraan laga kandang tanpa penonton dan larangan kehadiran suporter PSS Sleman pada laga tandang hingga akhir musim.

Rekomendasi itu merupakan sikap tegas I.League. Meski begitu, penetapan sanksi tetap menjadi kewenangan Komdis PSSI berdasarkan hasil pemeriksaan, investigasi, dan ketentuan yang berlaku.

"Kita harus berani mengambil langkah yang tegas. Insiden seperti ini sudah berulang dan tidak boleh terus dianggap sebagai sesuatu yang biasa," ungkap Ferry.

"Ada tanggung jawab besar untuk menjaga keselamatan seluruh pihak dan keberlangsungan kompetisi. Kepentingan sepak bola Indonesia jauh lebih besar daripada toleransi terhadap perilaku yang merusaknya," imbuh Ferry.

Ferry menegaskan, setiap klub dan seluruh pemangku kepentingan punya tanggung jawab memastikan stadion menjadi tempat yang aman.

Kekecewaan terhadap hasil pertandingan adalah bagian dari sepak bola, tetapi kekerasan tidak pernah menjadi cara mendukung sebuah klub.