JawaPos.com — Persebaya Surabaya ditahan imbang Java United 1-1 pada pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (21/11/2026), setelah keunggulan dari gol Miguel Pereira pada menit ke-2 sirna lewat gol Ridho Syuhada Putra pada menit ke-35.

Di hadapan 10.877 penonton, Green Force harus puas dengan satu poin meski mencatat dua tembakan tepat sasaran pada masa tambahan waktu.

Miguel Pereira Bawa Persebaya Surabaya Unggul dalam Dua Menit

Persebaya Surabaya hanya butuh dua menit untuk membuka skor lewat Miguel Pereira.

Arief Catur Pamungkas menciptakan peluang sekaligus memberi assist, lalu Miguel mengarahkan tembakannya tepat ke gawang untuk membawa Green Force unggul 1-0.

Java United mendapat peluang untuk merespons pada menit ke-18 melalui Ciro Alves.

Tembakannya meleset dari sasaran, tetapi Ciro kemudian terlibat langsung dalam gol yang menghapus keunggulan tuan rumah.

Sebelum gol balasan itu tercipta, Persebaya Surabaya sempat punya kesempatan memperlebar jarak pada menit ke-29.

Francisco Rivera menciptakan peluang untuk Jefferson, tetapi percobaan sang pemain masih meleset sehingga skor tetap 1-0.

Enam menit berselang, Ciro berperan sebagai pemberi assist untuk Ridho Syuhada Putra.

Ridho menuntaskan peluang pada menit ke-35 dan membawa Java United menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Ridho kembali terlibat dalam serangan tim tamu tiga menit setelah golnya, kali ini dengan menciptakan peluang untuk Riyan Ardiansyah.

Tembakan Riyan meleset, sementara percobaan Malik Risaldi pada menit ke-44 diblok dan peluang yang diciptakan Miguel semenit kemudian juga tak mengubah skor hingga turun minum.

Dua Tembakan Tepat Sasaran Java United Selepas Jeda

Java United mencatat dua tembakan tepat sasaran dalam tujuh menit awal babak kedua melalui Yakob Sayuri dan Ciro Alves.

Persebaya Surabaya lebih dulu mendapat kesempatan lewat Walber pada menit ke-46, tetapi tembakannya diblok pemain lawan.

Yakob menjadi pemain pertama yang mengarahkan bola tepat ke gawang selepas jeda ketika mendapat peluang dari Kei Hirose pada menit ke-49.

Tiga menit kemudian, giliran Ciro yang melepaskan tembakan tepat sasaran setelah Gustavo Almeida menciptakan peluang untuknya.

Java United kembali mengancam pada menit ke-53 saat Yance Sayuri menciptakan peluang bagi Yakob.

Percobaan kedua Yakob dalam rentang empat menit itu diblok, sedangkan Jefferson membalas lewat tembakan yang meleset pada menit ke-56.

Persebaya Surabaya melakukan dua pergantian sekaligus pada menit ke-57 dengan memasukkan Rachmat Irianto dan Saddil Ramdani.

Keduanya menggantikan Gledson dan Malik Risaldi saat skor masih 1-1.

Miguel kembali mendapat kesempatan mencetak gol pada menit ke-64, tetapi kali ini tembakannya tak mengarah ke gawang.

Dua menit kemudian, Green Force memasukkan Matheus Vinícius untuk menggantikan Toni Firmansyah, dan pemain yang baru masuk itu segera terlibat dalam serangan tuan rumah.

Alex Martins Dua Kali Mencoba Sebelum Digantikan Sananta

Alex Martins mendapat dua kesempatan mencetak gol untuk Persebaya Surabaya dalam rentang enam menit sebelum ditarik keluar.

Percobaan pertamanya pada menit ke-74 meleset, sedangkan tembakan berikutnya pada menit ke-80 diblok pemain Java United.

Peluang pertama Alex bermula dari kreasi Matheus Vinícius, yang baru delapan menit berada di lapangan.

Pada menit yang sama, Java United menarik dua pemain yang terlibat dalam gol penyama kedudukan, yakni Ridho Syuhada dan Ciro Alves.

Fahreza Sudin masuk menggantikan Ridho, sementara Kaio Nunes menggantikan Ciro.

Semenit kemudian, Java United memasukkan Frets Butuan untuk menggantikan Riyan Ardiansyah, dan Frets langsung mendapat kesempatan menembak pada menit ke-77 meski percobaannya diblok.

Walber menciptakan peluang kedua bagi Alex pada menit ke-80, sesaat sebelum penyerang itu digantikan Ramadhan Sananta.

Persebaya Surabaya kembali melakukan pergantian semenit kemudian saat Yann Mabella masuk menggantikan Francisco Rivera.

Frets kembali melepaskan tembakan pada menit ke-83 setelah mendapat peluang dari Yakob Sayuri, tetapi bola kembali diblok.

Memasuki dua menit terakhir waktu normal, Frets berganti peran dengan menciptakan peluang bagi Kaio Nunes, yang tembakannya pada menit ke-89 meleset dari sasaran.

Miguel Pereira mencetak gol pada menit ke-2 dalam laga Persebaya Surabaya melawan Java United di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (21/11/2026). Kedua tim bermain imbang 1-1 hingga turun minum. (Persebaya)

Sananta dan Risto Ancam Gawang Java United Saat Tambahan Waktu

Persebaya Surabaya mencatat dua tembakan tepat sasaran pada masa tambahan waktu lewat Ramadhan Sananta dan Risto Mitrevski.

Java United juga sempat mengancam sesaat sebelum empat menit tambahan dimulai, ketika Fahreza Sudin mengarahkan tembakan tepat ke gawang dari peluang yang diciptakan Gustavo Almeida pada menit ke-90.

Sananta mendapat kesempatan pada menit ke-90+1 setelah Walber menciptakan peluang untuknya.

Tembakannya mengarah tepat ke gawang, tetapi skor tetap 1-1 saat pertandingan memasuki menit kedua tambahan waktu.

Pada menit ke-90+3, Jefferson menciptakan peluang yang disambut Risto dengan tembakan tepat sasaran.

Kesempatan itu juga tak menghasilkan gol, sehingga Green Force masih membutuhkan satu penyelesaian untuk merebut kembali keunggulan yang sempat mereka pegang pada babak pertama.

Masih pada menit yang sama, Matheus Vinícius menciptakan peluang untuk Yann Mabella.

Tembakan Mabella meleset, membuat Persebaya Surabaya tak mampu memanfaatkan tiga percobaan dalam tiga menit pertama masa tambahan waktu.

Skor 1-1 bertahan hingga peluit akhir dan kedua tim masing-masing membawa pulang satu poin.