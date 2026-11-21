JawaPos.com - PSS Sleman kembali gagal meraih kemenangan di Super League 2026/2027. Menjamu Arema FC pada pekan ke-10 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat, Super Elja harus mengakui keunggulan tim tamu dengan skor telak 0-3.

Pelatih sementara PSS Sleman Demerson Bruno Costa menilai timnya kehilangan fokus sejak awal pertandingan. Kesalahan tersebut membuat gawang tuan rumah langsung kebobolan ketika laga baru berjalan satu menit.

Johan Ahmad Farizi menjadi pencetak gol pembuka Arema FC. Tim tamu kemudian menggandakan keunggulan melalui Careca ketika babak pertama menyisakan satu menit.

PSS berusaha mengejar ketertinggalan setelah turun minum. Namun, upaya tuan rumah tidak membuahkan hasil. Mauro Zijlstra justru memastikan kemenangan Arema FC melalui gol pada menit ke-90+4.

Hasil tersebut memperpanjang catatan buruk PSS menjadi enam pertandingan tanpa kemenangan di kompetisi liga.

“Menurut saya, hasil pertandingan ini kurang baik. Kami tidak berhasil mendapatkan hasil maksimal. Sejak menit pertama pertandingan, kami sudah kebobolan, padahal bermain di kandang sendiri. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan pentingnya menjaga fokus sepanjang laga,” ujar Demerson, dikutip dari laman resmi I.League, Sabtu.

Perubahan Strategi PSS Belum Membuahkan Hasil Tertinggal lebih dahulu, Demerson berupaya mengubah situasi pertandingan melalui instruksi dari tepi lapangan. Dia meminta para pemain lebih aktif melakukan rotasi posisi dan mencari alternatif serangan untuk menciptakan peluang.

Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil. PSS justru kembali kebobolan melalui situasi bola mati sehingga kedudukan berubah menjadi 0-2.

Memasuki babak kedua, PSS mencoba meningkatkan intensitas permainan dengan mengambil lebih banyak risiko. Sejumlah pergantian pemain dilakukan untuk memberikan energi baru sekaligus membuka variasi serangan.

Melvyn Lorenzen, Matjeus Fornazari, Dimas Drajad, dan Kim Jeffrey dimasukkan untuk membantu PSS mengejar ketertinggalan. Akan tetapi, perubahan tersebut belum mampu mengubah keadaan.

Alih-alih memperkecil kedudukan, PSS justru kebobolan gol ketiga melalui aksi Mauro Zijlstra pada menit-menit akhir pertandingan.

“Saya sudah mengatakan kepada para pemain bahwa sekarang bukan waktunya lagi untuk banyak berbicara, melainkan bekerja dan menunjukkan kesungguhan untuk melakukan perubahan. Itu sangat penting,” tegas Demerson.

PSS Sleman Terpuruk di Peringkat ke-16 Demerson juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pendukung PSS Sleman yang telah datang langsung ke Stadion Maguwoharjo. Dia mengakui timnya belum mampu membalas dukungan tersebut dengan hasil positif.

“Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pendukung yang telah datang dan memberikan dukungan kepada kami. Sayangnya, pada akhir pertandingan, kami belum mampu memberikan kemenangan yang mereka harapkan,” kata dia.

Kekalahan dari Arema FC membuat PSS Sleman untuk sementara tertahan di peringkat ke-16 klasemen Super League dengan koleksi lima poin.