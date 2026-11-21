JawaPos.com — Persebaya Surabaya ditahan imbang Java United 1-1 pada babak pertama laga pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (21/11/2026).

Green Force sempat unggul lewat gol Miguel Pereira pada menit ke-2 berkat umpan Arief Catur Pamungkas, sebelum Ridho Syuhada Putra menyamakan kedudukan pada menit ke-35.

Miguel Pereira membawa Persebaya Surabaya unggul 1-0 saat pertandingan baru berjalan dua menit.

Arief Catur Pamungkas menciptakan peluang sekaligus memberi assist untuk Miguel, yang mengarahkan tembakannya tepat sasaran dan langsung mengubah skor di Stadion Gelora Bung Tomo.

Gol cepat itu memberi Persebaya Surabaya keunggulan selama 33 menit pada babak pertama.

Dalam rentang tersebut, kedua tim sama-sama mencatat percobaan yang meleset, masing-masing melalui Ciro Henrique Alves Ferreira E Silva untuk Java United dan Jefferson Junio Antonio da Silva untuk Green Force.

Ciro menjadi pemain Java United yang mengancam pada menit ke-18, atau 16 menit setelah gol pembuka Miguel.

Tembakannya meleset dari sasaran, sehingga tim tamu masih tertinggal 0-1 ketika pertandingan mendekati pertengahan babak pertama di Stadion Gelora Bung Tomo.

Persebaya Surabaya mendapat kesempatan untuk memperbesar keunggulan pada menit ke-29 lewat peluang yang diciptakan Francisco Israel Rivera Davalos.

Jefferson mendapat kesempatan menembak dari rangkaian itu, tetapi percobaannya juga meleset dan skor tetap bertahan 1-0 untuk tuan rumah.

Peluang Jefferson menjadi percobaan terakhir Persebaya Surabaya yang tercatat sebelum Java United menyamakan kedudukan.

Hanya berselang enam menit, Ciro kembali terlibat dalam serangan tim tamu dan kali ini memberi umpan yang langsung berujung gol balasan.

Java United menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-35 lewat tembakan tepat sasaran Ridho Syuhada Putra.

Gol itu berawal dari peluang yang diciptakan Ciro, yang sekaligus tercatat sebagai pemberi assist untuk Ridho saat Java United masih tertinggal satu gol dari Persebaya Surabaya.

Keterlibatan Ciro pada gol penyama datang 17 menit setelah tembakannya sendiri meleset dari sasaran.

Jika pada menit ke-18 Ciro menjadi pemain yang mengambil tembakan, pada menit ke-35 ia berperan sebagai pengumpan dan Ridho menyelesaikan peluang untuk Java United.

Gol tersebut sekaligus menjadi tembakan tepat sasaran pertama Java United dalam rangkaian kejadian babak pertama yang tercatat.

Seperti Persebaya Surabaya saat membuka skor pada menit ke-2, Java United langsung mengonversi tembakan tepat sasarannya menjadi gol di Stadion Gelora Bung Tomo.

Tiga menit seusai mencetak gol, Ridho kembali terlibat dalam peluang Java United pada menit ke-38.

Kali ini ia menjadi kreator untuk Riyan Ardiansyah, yang mendapat kesempatan melepaskan tembakan ketika tim tamu punya peluang untuk berbalik unggul.

Percobaan Riyan meleset dari sasaran dan Java United harus puas dengan skor 1-1 hingga turun minum.

Dalam selang tiga menit itu, Ridho berperan dalam dua percobaan tim tamu dengan mencetak gol dari umpan Ciro dan kemudian menyiapkan peluang bagi Riyan.

Persebaya Surabaya merespons gol penyama Java United lewat percobaan Malik Risaldi pada menit ke-44.

Malik sempat melepaskan tembakan, tetapi seorang bek Java United membloknya sehingga Green Force gagal kembali unggul menjelang berakhirnya waktu normal babak pertama.

Semenit kemudian, Miguel kembali terlibat dalam serangan Persebaya Surabaya dengan menciptakan peluang pada menit ke-45.

Pemain yang membuka skor lewat tembakan tepat sasaran pada awal laga itu kini menjadi kreator peluang terakhir tuan rumah yang tercatat sebelum jeda.

Tambahan waktu dua menit memberi kedua tim kesempatan untuk mencari gol kedua pada babak pertama.

Skor tetap bertahan 1-1 hingga turun minum, dengan gol cepat Miguel untuk Persebaya Surabaya dan gol balasan Ridho untuk Java United menjadi pembeda dari percobaan-percobaan lain.

Malik dan Jefferson sama-sama mendapat kesempatan menembak untuk Persebaya Surabaya, dengan hasil akhir berbeda pada masing-masing percobaan.

Tembakan Jefferson pada menit ke-29 meleset dari sasaran, sedangkan upaya Malik pada menit ke-44 terhenti karena blok pemain bertahan Java United.

Dalam catatan babak pertama, Persebaya Surabaya dan Java United masing-masing punya tiga percobaan tembakan dan satu tembakan tepat sasaran.

Persebaya Surabaya mencatat satu tembakan meleset dan satu diblok, sementara dua percobaan Java United di luar gol Ridho sama-sama meleset.

Persebaya Surabaya menciptakan peluang pertama melalui Arief Catur dan peluang berikutnya lewat Rivera, dengan Miguel serta Jefferson sebagai penyelesai pada masing-masing kesempatan.

Miguel kemudian ikut menciptakan peluang pada menit ke-45 setelah sebelumnya menjadi satu-satunya pemain Green Force yang mencatat tembakan tepat sasaran sebelum turun minum.

Di kubu Java United, Ciro terlibat dalam dua dari tiga percobaan timnya pada babak pertama.

Ia melepaskan tembakan pada menit ke-18 dan memberi assist pada menit ke-35, sebelum Ridho mengambil peran sebagai kreator untuk upaya Riyan pada menit ke-38.

Jarak antara kedua gol menjadi bagian penting dari jalannya laga pekan ke-10 ini karena Persebaya Surabaya sudah memimpin sejak menit ke-2.

Java United baru bisa membalas pada menit ke-35, lalu kedua tim sama-sama punya kesempatan untuk mengambil keunggulan sebelum turun minum melalui Riyan dan Malik.

Skor 1-1 membuat Persebaya Surabaya dan Java United memulai babak kedua dengan kedudukan setara di Stadion Gelora Bung Tomo.